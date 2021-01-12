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Teknoloji
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Twitter’da oyunlar damga vurdu, 2 milyar tweet atıldı

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Twitter’da oyunlar damga vurdu, 2 milyar tweet atıldı
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Twitter’da 2020 yılı boyunca en çok konuşulan konuların başında oyun geldi. Twitter tarafından açıklanan rakamlara göre; Twitter’da 2020’de oyunlarla ilgili 2 milyardan fazla tweet atıldı.

2020 hepimizin evde olduğu bir yıldı. Ve hepimizin her zamankinden daha fazla oyun oynadığı yıl. 2020 boyunca oyunla ilgili 2 milyardan fazla tweet atılırken, bu rakam geçen seneye göre tam tamına %75 arttı.

Dünyanın her yerinden oyun hayranları, yılın en önemli anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldiler ve pek çok kişi şahsen bağlantı kuramadığı zaman birbirleriyle bağlantı kurmak için Twitter'ı kullandı. Oyunla ilgili en çok tweet atılan ülke Japonya oldu. 

Oyun, Twitter'da tüm konular arasında en çok takip edilen 6. konu oldu. Kategori içerisinde 2020 yılında en çok takip edilen oyun konuları şunlardı:

Oyun

Oyun Haberleri

Esporlar

Oyun Influencerları

Playstation

Fortnite

Call of Duty

Minecraft

Animal Crossing

Xbox 

Oyun Hakkında En Çok Tweet Atan Ülkeler:

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Kore

Brezilya

Tayland

Birleşik Krallık

Fransa

Hindistan

Filipinler

İspanya 

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Video Oyunlar:

Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing)

Fate/Grand Order (@fgoproject)

Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp)

Final Fantasy (@FinalFantasy)

Fortnite (@fortnitegame)

Ensemble Stars! (@ensemble_stars)

Knives Out (@game_knives_out)

Genshin Impact (@GenshinImpact)

Apex Legends (@PlayApex)

Identity V (@IdentityVJP) 

Twitter’da oyunlar damga vurdu, 2 milyar tweet atıldı
Hakkında En Fazla Tweet Atılan Oyun Etkinlikleri:

The 2020 Game Awards

The Future of Gaming on PS5 Event

Tokyo Game Show 2020

Niconico Net Chokaigi 2020

Xbox Games Showcase

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Oyun Kişileri

ibaillanos

rubiu5

jack_septic_eye

ninja

pokimanelol

timthetatman

BadBoyHalo

technothepig

georgenotfound

Corpse_Husband 

En Fazla Konuşulan Espor Etkinlikleri:

League of Legends Worlds 2020

EVO Japan 2020

CBLoL Split 2 Finals 2020

Call of Duty League 2020 Championship

Overwatch League Grand Finals 2020 

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Espor Takımları:

FaZe Clan (@fazeclan)

G2 Esports (@G2esports)

mibr (@mibr)

Fnatic (@fnatic)

paiN Gaming (@paiNGamingBR)

T1 (@T1)

Cloud9 (@Cloud9)

Furia (@FURIA)

Flamengo Esports (@flaesports)

100 Thieves (@100Thieves) 

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Espor Atletleri:

Mongraal

benjyfishy

Scump

Bugha

mitr0

fer

zayt

FalleN

TACO

Clayster

False
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