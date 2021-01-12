Twitter’da oyunlar damga vurdu, 2 milyar tweet atıldı
Twitter’da 2020 yılı boyunca en çok konuşulan konuların başında oyun geldi. Twitter tarafından açıklanan rakamlara göre; Twitter’da 2020’de oyunlarla ilgili 2 milyardan fazla tweet atıldı.
2020 hepimizin evde olduğu bir yıldı. Ve hepimizin her zamankinden daha fazla oyun oynadığı yıl. 2020 boyunca oyunla ilgili 2 milyardan fazla tweet atılırken, bu rakam geçen seneye göre tam tamına %75 arttı.
Dünyanın her yerinden oyun hayranları, yılın en önemli anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldiler ve pek çok kişi şahsen bağlantı kuramadığı zaman birbirleriyle bağlantı kurmak için Twitter'ı kullandı. Oyunla ilgili en çok tweet atılan ülke Japonya oldu.
Oyun, Twitter'da tüm konular arasında en çok takip edilen 6. konu oldu. Kategori içerisinde 2020 yılında en çok takip edilen oyun konuları şunlardı:
Oyun
Oyun Haberleri
Esporlar
Oyun Influencerları
Playstation
Fortnite
Call of Duty
Minecraft
Animal Crossing
Xbox
Oyun Hakkında En Çok Tweet Atan Ülkeler:
Japonya
Amerika Birleşik Devletleri
Kore
Brezilya
Tayland
Birleşik Krallık
Fransa
Hindistan
Filipinler
İspanya
Hakkında En Fazla Tweet Atılan Video Oyunlar:
Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing)
Fate/Grand Order (@fgoproject)
Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp)
Final Fantasy (@FinalFantasy)
Fortnite (@fortnitegame)
Ensemble Stars! (@ensemble_stars)
Knives Out (@game_knives_out)
Genshin Impact (@GenshinImpact)
Apex Legends (@PlayApex)
Identity V (@IdentityVJP)
Hakkında En Fazla Tweet Atılan Oyun Etkinlikleri:
The 2020 Game Awards
The Future of Gaming on PS5 Event
Tokyo Game Show 2020
Niconico Net Chokaigi 2020
Xbox Games Showcase
Hakkında En Fazla Tweet Atılan Oyun Kişileri
ibaillanos
rubiu5
jack_septic_eye
ninja
pokimanelol
timthetatman
BadBoyHalo
technothepig
georgenotfound
Corpse_Husband
En Fazla Konuşulan Espor Etkinlikleri:
League of Legends Worlds 2020
EVO Japan 2020
CBLoL Split 2 Finals 2020
Call of Duty League 2020 Championship
Overwatch League Grand Finals 2020
Hakkında En Fazla Tweet Atılan Espor Takımları:
FaZe Clan (@fazeclan)
G2 Esports (@G2esports)
mibr (@mibr)
Fnatic (@fnatic)
paiN Gaming (@paiNGamingBR)
T1 (@T1)
Cloud9 (@Cloud9)
Furia (@FURIA)
Flamengo Esports (@flaesports)
100 Thieves (@100Thieves)
Hakkında En Fazla Tweet Atılan Espor Atletleri:
Mongraal
benjyfishy
Scump
Bugha
mitr0
fer
zayt
FalleN
TACO
Clayster
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