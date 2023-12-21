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Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Global çapta sorun tüm kullanıcıları etkiledi... İşte son 24 saatin Twitter hata bildirim raporu

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#Twitter #X#Hata Raporu
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor Global çapta sorun tüm kullanıcıları etkiledi... İşte son 24 saatin Twitter hata bildirim raporu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 09:47

Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor sorusunun yaıntı merakla takip ediliyor. Bir çok kullanıcı sabahın erken saatlerinden itibaren Twitter'a giriş problemi yaşadı. Sorunun global çapta olduğu düşünülürken, saat 09:00'da başlayan problem kısa süre önce düzeldi. Henüz resmi bir açıklama gelmeyen sorunun ardından hata raporlarına bakıldığında bir çok kullanıcının etkilendiğini ve sorunun bazı kullanıcılarda devam ettiği görülüyor. Peki Twitter'da son durum ne? İşte detaylar

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Sosyal medya platformu X'e 1 saati aşkın zamandır erişim sağlanamıyor. Site açılsa da güncel tweetler görüntülenemiyor.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna 1 saatten bu yana erişim sağlanamıyor. Güncel tweetler sayfaya yansımazken bazı hesaplarda hiçbir tweet de yer almıyor.

X platformundan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kesintinin global çapta gerçekleştiği de belirtildi.

9:40 İTİBARIYLA NORMALE DÖNDÜ

X platformundaki sorun saat 9:40 itibarıyla normale döndü ve tweet akışları sağlandı.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN "MERKEZİMİZ TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor" dedi.

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TWİTTER (X) SON 24 SAAT HATA RAPORU

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor Global çapta sorun tüm kullanıcıları etkiledi... İşte son 24 saatin Twitter hata bildirim raporu

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#Twitter#X#Hata Raporu

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