Twitter Fleets kalktı mı? Radikal karar için resmi açıklama

Twitter Fleets, 2020 yılının Kasım ayında yayına alınmış ve kullanıcıların deneyimine sunulmuştu. Instagram ve Facebook'ta yer alan hikaye özelliği ile benzerlikler taşıyan Twitter Fleets, yeterli miktarda kullanım sayısına ulaşılamadığı için Twitter yönetiminde hayal kırıklığına neden olmuştu. Twitter, nihayetinde Fleets için kararını verdi.

TWİTTER FLEETS KALKTI MI?

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, Fleets özelliğinin 3 Ağustos 2021 itibarıyla kaldırılacağı ve yeni şeyler üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown, “Fleets'lerin, daha fazla insanın Twitter'daki sohbete katılma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağını umduk. Ancak Fleets'i herkese tanıttığımızdan beri, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umduğumuz gibi bir artış görmedik." açıklamasını yaptı.

Ocak ayı itibarıyla, ABD'deki Twitter kullanıcılarının yalnızca yüzde 7,7'si Fleets yayınladıklarını söyledi.

if you see a Fleet no you didn't https://t.co/4rKI7f45PL