Twitter Fleets kalktı mı? Radikal karar için resmi açıklama
Twitter Fleets özelliği kaldırıldı mı sorusu, 3 Ağustos itibariyle gündemde yer almaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Twitter'ın geçtiğimiz yılın son aylarında yayına aldığı Fleet özellği, son birkaç gündür kullanıma kapalı bulunuyor. Bu gelişme üzerine pek çok kullanıcı Twitter Fleets kalktı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter Fleets kalktı mı? İşte, o konuda önemli detaylar
Twitter Fleets, 2020 yılının Kasım ayında yayına alınmış ve kullanıcıların deneyimine sunulmuştu. Instagram ve Facebook'ta yer alan hikaye özelliği ile benzerlikler taşıyan Twitter Fleets, yeterli miktarda kullanım sayısına ulaşılamadığı için Twitter yönetiminde hayal kırıklığına neden olmuştu. Twitter, nihayetinde Fleets için kararını verdi.
TWİTTER FLEETS KALKTI MI?
Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, Fleets özelliğinin 3 Ağustos 2021 itibarıyla kaldırılacağı ve yeni şeyler üzerinde çalışıldığı açıklandı.
Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown, “Fleets'lerin, daha fazla insanın Twitter'daki sohbete katılma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağını umduk. Ancak Fleets'i herkese tanıttığımızdan beri, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umduğumuz gibi bir artış görmedik." açıklamasını yaptı.
Ocak ayı itibarıyla, ABD'deki Twitter kullanıcılarının yalnızca yüzde 7,7'si Fleets yayınladıklarını söyledi.
if you see a Fleet no you didn't https://t.co/4rKI7f45PL— Twitter (@Twitter) August 3, 2021