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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

#Twitter#Twitter Çöktü Mü#Twitter Neden Açılmıyor
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor

Twitter çöktü mü? sorusu, sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmemesinden dolayı gündeme geldi. 28 Mart saat 15:00 sıralarında dev iletişim platformu Twitter'da ana sayfa güncellememe problemi yaşandı. Mobil ve masaüstü uygulamada yaşanan problemle ilgili Twitter'dan açıklama gelmezken, kullanıcılar da Twitter neden açılmıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Twitter'da yaşanan erişim sorununun şuan için yerel olarak etkilediği gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. Yaşanan problem bir kısım kullanıcı için kısa sürede düzelirken, akış sorunu bir çok kullanıcıda sürmekte.

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Twitter akış yenilememe sorunu 28 Mart saat 15:00 ile gündeme geldi. Dev Sosyal Medya platformunda güncellememe problemi yaşandı. Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem yaklaşık 10 dakika kadar sürerken sorun ile alakalı Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Sosyal medya hata bildirim haritasına bakıldığında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'de yoğun şekilde hata bildirimi yapıldığı görülüyor.
Bildirimlerde ön plana çıkan en büyük sorun akış yenilememe sorunu olurken, bir kısım kullanıcı da Twitter'ın hiç açılmadığı da görülüyor.

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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor

 

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#Twitter#Twitter Çöktü Mü#Twitter Neden Açılmıyor

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