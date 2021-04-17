Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu ile gündemde!

Twitter kullanıcıları gece oluşan akış yenileme sorunu ile karşı karşıya kaldı. Kısa süreliğine yaşanan aksaklıktan dolayı tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar arama motorlarında 'Twitter çöktü mü?' sorusunun yanıtını aradı. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, sorunun kısa sürede çözüme kavuşması Twitter kullanıcılarını sevindirdi.