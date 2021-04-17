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HaberlerTeknoloji HaberleriTwitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu ile gündemde!
GeriTeknoloji Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu ile gündemde!
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Teknoloji
Haber Giriş: 17.04.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu ile gündemde!

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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Nisan Twitter erişim sorunu ile gündemde!

Sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmemesinden dolayı kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılarının anlık tweet atamamasından sonra arama motorlarında Twitter çöktü mü sorusu gündeme geldi. Problem yaklaşık 30 dakika kadar sürerken sorun ile alakalı Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter kullanıcıları gece oluşan akış yenileme sorunu ile karşı karşıya kaldı. Kısa süreliğine yaşanan aksaklıktan dolayı tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar arama motorlarında 'Twitter çöktü mü?' sorusunun yanıtını aradı. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, sorunun kısa sürede çözüme kavuşması Twitter kullanıcılarını sevindirdi.

 

 

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