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İHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:26 | Son Güncelleme:

TUSAŞ, Atık Yönetimi kategorisinde Altın Ödül kazandı

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TUSAŞ, Atık Yönetimi kategorisinde Altın Ödül kazandı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), atık yönetimi konusunda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 500 projenin yarıştığı Green World Awards’ta Atık Yönetimi kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Her yıl dünya genelinde birçok ülkeden projenin yarıştığı ve en iyi çevresel uygulama örneklerinin ödüle hak kazandığı Green World Awards’ın bu yılki ödülleri 23 Kasım tarihinde açıklandı. Türkiye’nin teknoloji merkezi olan ve havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer alan TUSAŞ, yarışmada Atık Yönetimi kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

Atıklarının yüzde 99’unu geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemiyle değerlendiren TUSAŞ, kazandığı ödülle aynı zamanda uluslararası alanda “Yeşil Dünya Elçisi” unvanının da sahibi oldu.

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