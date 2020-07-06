Turknet çöktü mü? Türknet internet sorunu nedeniyle gündemde!

Öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı Türknet internet sorunu, pek çok kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesinin de çökmesiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Konuyla ilgili çağrı merkezleri aracılığıyla hizmet verme noktasında da bazı aksaklıklar yaşanması üzerinde sosyal medya üzerinden duruma muhatap arandı. Türknet'in bazı sosyal medya kullanıcılarının sorularına yönelik cevapları şu şekilde oldu;

@mertportal

Selamlar internetim gitti ve gelmiyor şuan da yardımcı olur musunuz destek kaydı da açamıyorum hata veriyor siteniz

@TurkNetDestek

Yaşanan sorunun farkındayız ve ekiplerimizle birlikte çözmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda kullanmaya devam edebileceksiniz

@kaganharputlu

Merhaba, az önce modemin ışıkları varken internetim gitti ve kapatıp açtığımda İnternet ışığı kırmızı yanmaya başladı. Kabloları çıkartıp yeniden birkaç dakika zaman aralığıyla denedim ama nafile. Rica etsem yardımcı olur musunuz?

@TurkNetDestek

Merhaba, yaşanılan sorunun farkındayız. Uzmanlarımız arka planda gerekli kontrolleri sağlıyor. En hızlı şekilde işlemleri tamamlayıp bilgi vereceğiz