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Teknoloji
Haber Giriş: 06.07.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Turknet çöktü mü? Türknet internet sorunu nedeniyle gündemde!

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Turknet çöktü mü? Türknet internet sorunu nedeniyle gündemde!
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Türknet çöktü iddiaları, on binlerce kullanıcıya sahip internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesine giremeyen ve internet hizmetinde kopma yaşamaları dolayısıyla müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışan pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kullanıcının sosyal mecralar kaynağını öğrenmek istediği sorun için Türknet sosyal medya hesabından bazı yanıtlar verildi. İşte, Türknet çöktü mü ve 'Türknet internet yok' ifadeleri için Türknet'in sosyal medya hesabından yapılan bazı paylaşımlar

Öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı Türknet internet sorunu, pek çok kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesinin de çökmesiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Konuyla ilgili çağrı merkezleri aracılığıyla hizmet verme noktasında da bazı aksaklıklar yaşanması üzerinde sosyal medya üzerinden duruma muhatap arandı. Türknet'in bazı sosyal medya kullanıcılarının sorularına yönelik cevapları şu şekilde oldu;

@mertportal

 

Selamlar internetim gitti ve gelmiyor şuan da yardımcı olur musunuz destek kaydı da açamıyorum hata veriyor siteniz

@TurkNetDestek

 

Yaşanan sorunun farkındayız ve ekiplerimizle birlikte çözmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda kullanmaya devam edebileceksiniz

 

@kaganharputlu

 

Merhaba, az önce modemin ışıkları varken internetim gitti ve kapatıp açtığımda İnternet ışığı kırmızı yanmaya başladı. Kabloları çıkartıp yeniden birkaç dakika zaman aralığıyla denedim ama nafile. Rica etsem yardımcı olur musunuz?

@TurkNetDestek

Merhaba, yaşanılan sorunun farkındayız. Uzmanlarımız arka planda gerekli kontrolleri sağlıyor. En hızlı şekilde işlemleri tamamlayıp bilgi vereceğiz

 

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