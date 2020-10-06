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İHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yolunda

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Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yolunda
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Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ile gerçekleştirilen TEKNOFEST’in yarışmalarından biri TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda 149 üniversite takımı arasından 4. olan Grizu-263 takımı İskoçya’ya gidiyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Erdemir’in desteği ile 2 yıl önce üretimine başlanan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın üretim ve test aşamaları tamamlandı. Grizu-263 cep uydusu Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nden SpaceX Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaleti Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden uzaya gönderilecek.

Türkiyenin ilk cep uydusu uzay yolunda


Grizu-263 uydusunun fırlatıcı firmaya teslimi öncesinde takım danışmanı Prof. Dr Bülent Ekmekçi ve takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı’yı ziyaret ederek iki yıllık süreçte vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Çufalı gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknoloji üreten bir topluma dönüşmenin yüksek katma değerine de vurgu yaparak, Grizu-263 takımına hedefleri doğrultusunda destek olduklarını ifade etti.

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