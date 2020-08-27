Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları belli oldu

Türkiye'de bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul'un da katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Törenin açılışında konuşan Koç, "Bilgi Teknolojileri harcamalarının 2020 yılında tahmini yüzde 5,1 azalışla 2,25 trilyon dolara düşmesi bekleniyor. Donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında düşüş öngörülmekle birlikte, altyapıya yönelik yüzde 3,8 büyüme tahmini yapılmakta. Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Günümüzde şirketlerin yaşam döngüsünün inovasyon ve yenilikçi teknolojilere olan adaptasyona bağlı olduğuna değinen Koç, "Aksi takdirde rekabetçi olamıyoruz. Bu itibarla, yarının rekabetçi ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek ve dijital dönüşüm alanında daha iyi-dayanıklı bir iş gücü piyasasını yeniden yapılandırabilmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bilişim 500 sıralamasının farklı kategorilerinde yerini alan sektör temsilcilerimiz, bu çabanın en güzel örneğidir." diye konuştu.

Koç, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için, Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla geliştirilmesini destekledikleri yerli ve milli teknolojilerin, başta kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Hatta bu alanda çıtayı bir kademe daha yükseltip ‘Küresel ve Milli Çözümler’ hedefliyoruz. Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı bir çağ başlıyor. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının rekabetçi dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu vesile ile dijital ekonominin hızla hayat bulması adına, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bilişim sektörümüz tarafından yapılacak her bir çalışmanın destekçisi olacağımızı vurgular, Bilişim 500 sıralamasına giren tüm şirketlerimizi tebrik ederim."

"Türkiye, yerli ve milli teknolojileriyle tarih yazıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bilişim şirketlerinin başarılarından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojileri ile adeta tarih yazıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu sektöre girecek potansiyel yatırımcılar ile meslek seçimini bilişimle ilgili yapan gençlere yönelik, "Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomileri büyüme oranlarının yaklaşık on katı. Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama son yıllarda 3,5 ve 4 yüzdesi arasında devam ederken bu oran gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 4 ila 5 oranında, gelişmiş ülkelerde ise 22 civarında seyrediyor. Bakanlık olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz bu kapsamda araştırmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Ülke olarak büyüme ve gelişme stratejimizin bileşenleri için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Sayan, "Bu vizyon çerçevesinde öncelikle etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, teknolojik ürün ve altyapının makul fiyatlarda erişilebilir olması, yerli üretimin desteklenmesi, siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi yoluyla katma değer oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu saydığım konularda sektörün arz ve talep yönlü ihtiyaçlarını hedefleyen, geçmişten bugüne sürdürdüğümüz çalışmaları devam ettiriyoruz." dedi.

"Bilişim durursa hayat durur"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul da konuşmasında, "Bu yıl pandemi tüm dünyayı ve algılarımızı yapısal olarak değiştirdi. Bu hem ekonomi hem de bilişim sektörü açısından önemli. Bu süreçte karlılık, verimlilik ve bunlardan daha da önemlisi sürdürülebilirlik ile güvenlik daha da değer kazandı. Bu değişimle beraber kendi kendine yeterlilik değerli hale geldi." diye konuştu.

Yurdakul, pandeminin yerelleşmenin kıymetini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bilişim sektörü, ihracattaki artıştan yararlanabilecek sektörlerden birisi olarak öne çıktı. İhracatla birlikte sektördeki istihdamın ve Ar-Ge’nin artması gerekiyor. Bunun için yatırım almak son derece kıymetli. Bilişim şirketlerimiz stratejik ortaklık, satın alma veya birleşmeler yoluyla potansiyel müşterilerine bütünleşik, yalın fakat ölçekli teknolojik çözümler sunmak zorunda. Ayrıca stratejik planlarını makul ve anlaşılır şekilde kurgulayarak her an hazır olmaları gerekiyor. Küresel olarak yaptıkları işin sektörünü her anlamda takip etmeliler. Gerekirse bilgiye yatırım yapmaları gerekiyor. Sadece bilgi almak değil vermek de gerekiyor. Bilişim 500 gibi bilgi veren çalışmaları desteklemeleri ve çok da mahrem olmayan bilgilerini paylaşmada mevcuttan daha cömert olmaları gerekiyor ki sektörü anlayabilelim."

BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe de "Bilişim 500’ü, bilişim sektörünün yıldızlarının podyuma çıktığı bir pazar yerine dönüştürdük. BTHABER Şirketler Grubu bünyesinde yer alan BThaber, M2S ve Bilişim Zirvesi’nin ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan Bilişim 500, sadece bizim veya sektörün değil, Türkiye’nin de önemli bir değeridir." ifadelerini kullandı.