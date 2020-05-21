Türkiye'de seyahat edebilmek için geliştirilen HES kodu nedir? Nasıl kullanılır?

Bakan Koca, kullanıcısı sayısının 10 milyonu aştığını söylediği cep telefonu uygulamasının 'evden çıkanlar için rehber olacağını' ifade etti.

Bakan Koca uygulama ve seyahatlerde nasıl kullanılacağıyla ilgili şu açıklamayı yaptı

"Bulunduğunuz ortamda veya gitmek istediğiniz yerde ne ölçüde riskli bir durumla karşılaşabileceğinizi görüp anında tedbir alabileceksiniz.

"Mobil uygulamanın çok önemli bir diğer fonksiyonu da şudur: Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını, bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.

"Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Hastalığın bu döneminde bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek.

'Sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bilgi değildir'

"Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir.

"Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

"Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak.

"Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

SMS yoluyla da alınabilecek

"Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu ulaştırılabileceği gibi, kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek.

"Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak.

"HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi, tamamen kişinin kendi kontrolünde olacak.

"Bu TC Kimlik numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.

"Kod sayesinde kimse kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.

"Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak."

Koronavirüsle mücadelede geliştirilen cep telefonu uygulamaları dünya genelinde kişisel veri ve güvenlik tartışmalarını doğurdu.