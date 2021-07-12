Türkiye'de fabrika kuran Oppo, global üretim kapasitesini artırdı

Oppo, CKD (Completely Knocked Down/Tamamı Demonte Üretim) sertifikası alarak Türkiye'de fabrika kuran tek akıllı telefon markası konumunda ve bu ithal edilmiş hazır bileşenleri monte etmek yerine Oppo ürünlerinin sıfırdan üretilmesine de olanak tanıyor… Fabrikada üretilen ürünler 'Made in Turkey' sözünün hakkını veriyor.

Oppo Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Johnny Zhang, "İstanbul Tuzla'da kurulan bu son teknoloji fabrika, OPPO'nun Avrupa'da devam eden yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşını oluşturuyor. Hükümetin ticari operasyonlarımızda ve tesis inşaatımızda gösterdiği destekler için son derece müteşekkiriz. Yeni fabrikayla, OPPO'nun yerel pazara ve sadık müşterilerine verdiği uzun dönem taahhüdünü yerine getirmek için birinci sınıf bir konuma sahibiz" dedi.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou ise şunları söyledi: "OPPO, ilk günden itibaren ürün ve teknolojileriyle Türkiye'deki tüketicilere hizmet etme taahhüdünü sürdürüyor. Türkiye'nin her şehrinden kullanıcıların OPPO ürünlerine erişimini sağlamak için kanal iş ortaklarıyla iş birliği halindeyiz. Yerel topluluklara hizmet vermek ve tüketicilerin beklentilerini geliştirmek için daha iyi bir konumda olmamızı sağlayan fabrikayı burada kurmuş olmaktan gurur duyuyoruz."



Şirketin Ataşehir'deki bölge merkezinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve dört ayda inşa edilen 10.200 m2'lik fabrikasında, yüzde 99'lık kısmı Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 850 personel istihdam ediliyor. Fabrika, akıllı telefonların tüm üretim sürecini, geleneksel montajlama yerine yüksek düzeyde otomasyona sahip bir Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) üretim hattı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ek olarak fabrikanın, tedarik zincirleri de hesaplandığında yaklaşık 10.000 dolaylı istihdam imkanı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Yerelde artan talebi karşılamak için faaliyet gösteren fabrikada Türkiye'deki tüketiciler arasında popüler olan A Serisi ve Reno Lite model akıllı telefonlar üretiliyor. Türkiye pazarına ilk kez 2019 yılında giren Oppo, bölge genelinde yüksek bir pazar performansı sergiledi. IDC'nin verilerine göre, şirketin küresel satışları 2021'in ilk çeyreğinde yıllık %60'ın üzerinde büyüme kaydetti. Canlı ekonomisi ve nüfusu ile bu bölgedeki pazar potansiyelinin çok umut verici olduğuna inanan Oppo, yerel topluluklarda aktif rol oynamaya, ürünleri ve inovasyonlarıyla kullanıcıların yaşamını iyileştirmeye büyük önem veriyor.



Oppo, akıllı telefonlarına ve diğer akıllı cihazlarına artan talepleri karşılamak için Çin, Hindistan, Güney Asya, Doğu Avrupa ve diğer bölgelerdeki fabrikalar dahil olmak üzere bugüne kadar on fabrika kurdu. Türkiye'deki fabrika, Oppo'nun yolculuğundaki en yeni adımı temsil ediyor.