Türkiye'de en hızlı interneti hangi İSS veriyor?

nPerf tarafından yapılan test sonuçlarına göre Türkiye ortalaması 23.8 mbps. Bu veriye göre şirketin kullanıcıları 26.45 mbps ile ortalamanın üzerinde bir hıza sahip.

İnternet deneyimi söz konusu olduğunda hız ne kadar büyük bir etken olsa da bununla birlikte deneyimi etkileyen birçok unsur var. Özellikle son yıllarda online oyun dünyasının çok fazla büyümesiyle internet kullanıcılarının hayatına ping kavramı girdi. Şirket bu noktada da yaptığı çalışmalar ile birlikte 32.08 milisaniye ping değeri sunuyor.

Türkiye internet hızı konusunda dünyada kaçıncı sırada?

Türkiye mobil internet hızında 36.79 Mbps ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 Mbps ile 102. sırada bulunuyor.

Kasım 2020’de açıklanan Speedtest Intelligence verilerine göre; Türkiye mobil internet hızında 36.79 Mbps ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 Mbps ile 102. sırada bulunuyor.