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Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Türkiye’de en çok oyun alışverişi yapan iller belli oldu

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Türkiye’de en çok oyun alışverişi yapan iller belli oldu
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En çok oyun alışverişi İstanbul ve İzmir’de gerçekleşiyor. Pandemi döneminde yükselen oyun alışverişleri, normalleşmeyle düşüşünü sürdürürken, mobil oyunlar liderliğini koruyor.

Koronavirüs salgınıyla insanların evde kaldığı dönemde oyun alışverişlerinde ciddi bir artış yaşandı. Bu artış, internet altyapılarında hemen hissedilirken, online oyun oynama oranlarının artması, Steam, PlayStation Store gibi dijital oyun mağazalarının ve YouTube, Twitch gibi oyun yayınları ve video hizmetlerinin, bant genişliği konusunda endişeler yaşayarak kısıtlamalar getirmesine sebep oldu.

Dünyada birçok ülkede “normalleşme” adıyla kısıtlamaların hafifletilerek hayatın normale dönmeye başlaması ise alışverişlerde düşüşe sebep olurken, oyun alışkanlıklarında da değişiklikler görülmeye başlandı.

Oyun alışverişleri yüzde 20 azaldı

Oyunfor, Temmuz 2020 verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında oyun alışverişlerinde düşüş devam etti. Pandemi döneminde yükselen oyun alışverişleri, haziran ayında %15, temmuz ayında %20 düşüş gösterdi.

Oyun alışverişlerinde haziranda en çok alışveriş İzmir’den yapılırken, temmuzda en çok alışveriş yapılan il İstanbul oldu. Bu illeri Ankara, Konya, Bursa ve Eskişehir takip etti.

Oyun satışlarının illere göre olarak dağılımı 

 

Mayıs

Haziran

Temmuz

1

İstanbul

İzmir

İstanbul

2

İzmir

İstanbul

İzmir

3

Ankara

Ankara

Ankara

4

Konya

Bursa

Bursa

5

Bursa

Eskişehir

Konya

Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı 

Temmuz ayında tatilden dolayı evde geçirilen süre azaldığından PC ve konsol oyunlarının ve oyun içeriklerinin satışı azaldı, mobil ise arttı.

 

Mayıs

Haziran

Temmuz

PC

%22

%20

%18

Konsol

%27

%28

%25

Mobil

%51

%52

%57

Kadınların oyun satışlarındaki oranı yine değişmedi. Kadınlar, özelikle salgının başlamasıyla beraber oyunlara daha fazla ilgi göstermeye başladılar ve bu ilgi devam ediyor.

 

Mayıs

Haziran

Temmuz

Kadınlar

%30

%29

%%

%31

Erkekler

%70

%71

%69

Temmuz ayında en çok oynanan oyun yine PUBG Mobile oldu. Her geçen gün dünyada ve ülkemizde daha fazla oynanan oyunlardan biri olan Game of Thrones ise 2. sıraya yükseldi. Temmuz ayındaki bir diğer önemli değişiklik ise FIFA 2020’de oldu ve FIFA 21’in duyurulmasından ötürü, uzun süre sonra ilk kez sıralamaya giremedi.

En çok oynanan oyunlar:

1 - PUBG Mobile

2 - Game of Thrones

3 - League of legends

4 – Metin2

5 - Valorant

6 – Black Desert Online

7 – Dark Orbit

8 – Lords Mobile

9 – PES 2020

10 – Call of Duty: Warzone

Twitch ve YouTube platformlarında temmuzda en çok izlenen erkek ve kadın oyun yayıncıları ise aşağıdaki gibi sıralandı.

En çok izlenen erkek yayıncılar:

1 - Tuna Akşen (Pintipanda)

2 - Mustafa Yavuz (H. Yasuo)

3 - Mete Özbey (Easter GamersTv)

4 - Ferit Karakaya (wtcN)

5 - Cem Karakoç (Mithrain)

En çok izlenen kadın yayıncılar:

1 -Gözde Demiral (Miafitz)

2 - Burcu Durak (targetlocated)

3 - Ceren Pektaş (LunaSpia)

4 - Figen Örtün (Fionamed)

5 - Nur Fidan (Nurfdn)

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