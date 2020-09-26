Türkiye’de ebeveynler çocuklarının konumunu takip etmiyor

Kaspersky’nin “Sorumlu Dijital Ebeveynlik” araştırmasına göre, Türkiye’deki ebeveynlerin %73'ü çocuklarının yerini takip etmiyor. Bunun nedenleri kişiden kişiye değişiyor. Ailelerin %39'u çocuklarının konumunu izlemeyi hiç düşünmemişken, %29'u bunu nasıl yapılacağını bilmiyor. Teknoloji sayesinde ebeveynlerin çocuklarının gittikleri yerleri haritada takip etmelerine ve dışına çıkmayacakları güvenli alanlar oluşturmalarına olanak tanıyan yazılımlar çocukların cihazlarına yüklenebiliyor. Bununla birlikte, Türkiye'deki ebeveynlerin %52'si çocuklarının cihazlarına böyle bir yazılım yüklemediklerini söylüyor.

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, konuya dair şu yorumda bulunuyor: “Çağdaş dünyada gerçek ya da dijital yaşamdaki istenmeyen olayları önlemeye yardımcı olacak çok çeşitli araçlara sahibiz. Bunları nasıl kullanacağımızı bilmek ve bunlardan faydalanmak son derece önemli. Çocuğunuzun konumunu takip etmek sizi pek çok sorundan kurtarabilir. Böylece çocuğunuzu sadece dijital hayattaki değil, gerçek hayattaki risklerden de koruyabilirsiniz.”

Kaspersky, çocuğunuzu hem dijital hem gerçek hayatta güvenceye almak ve korumak için şu tavsiyelerde bulunuyor: