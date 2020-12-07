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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Türk Telekom'dan sürpriz eSIM açıklaması

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Türk Telekom'dan sürpriz eSIM açıklaması
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Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “İş Dünyası Söyleşileri” kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020'de Türk Telekom açısından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, eSIM teknolojisiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Tüm dünyada yıl başından itibaren pandeminin etkisinin görülmeye başladığını, mart ortalarından itibaren Türkiye'deki hayatın da olumsuz etkilendiğini anlatan Önal, salgının 2020'ye damgasını vurduğunu söyledi.

Önal, bu dönemde dijitalleşmenin önemi ve gerekliliğinin anlaşıldığından bahsederek, iş ve özel yaşamın sürdürülebilmesi noktasında kesintisiz iletişime ihtiyacın kendileri için önemli bir misyon haline geldiğini ifade etti.

eSIM İÇİN HAZIRIZ

SIM kartlarla birlikte kullanılacak olan eSIM teknolojisiyle ilgili konuşan Ünal, şunları söyledi:

"eSIM için de hazır durumdayız. Yüklenici kurumun belirli düzenlemelerini bekliyoruz. Çok yakında eSIM'i de yerli teknolojiyle dijitalleştireceğimiz yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız."

eSIM NEDİR?

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

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