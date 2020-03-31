Türk Telekom’dan ‘Millî Dayanışma’ya 40 milyon TL

Türk Telekom, salgından mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı öncülüğünde başlatılan Millî Dayanışma Kampanyası’na, tüm çalışanları adına toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldı.

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Millî Dayanışma Kampanyası’na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Ben de bu ayki maaşımla kampanyaya katıldım. Kurumumuzdan üst düzey yönetici arkadaşlarım da sağ olsunlar imkânları ölçüsünde bu desteği güçlü katkılarıyla devam ettirdiler. Bu zorlu dönemde kesintisiz iletişimin devam etmesi için var gücüyle çalışan tüm Türk Telekom ailemiz adına da 40 milyon TL’lik bir destekte bulunduk. Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız. Salgınla ve salgının neden olduğu ekonomik sorunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü, Biz Bize Yeteriz” dedi.