Türk Telekom’dan 2,4 milyar TL net kâr

Türk Telekom, 2019 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019’da yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), yine halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan yüzde 32,4 artışla 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Güçlü gelir büyümesinin yanı sıra etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine 2008’deki halk arzdan bu yana en yüksek yıllık değeri olan yüzde 47,2’ye ulaştı. Yıl boyunca elde edilen yeni abone kazanımları, satış gelirlerinde büyüme ve FAVÖK kârlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom, 2019’da 2,4 milyar TL net kâr elde ederek son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam abone sayısı 48 milyona yaklaştı

Türk Telekom, 2019’da 1,8 milyon net abone kazanımı sağlayarak toplam abone sayısını 47,8 milyona yükseltti. Toplam sabit geniş bant internet abone sayısı 11,4 milyon olurken yeni geniş bant abonelerinin yaklaşık yüzde 90’ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60’ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti. Türk Telekom’un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son bir yılda 3,2 milyon artışla 21,9 milyona yükseldi. Türk Telekom’un mobil abone sayısı 1,4 milyon net artışla 22,9 milyona çıkarken geçen yıl yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı 2019’da yüzde 55’e ulaştı. LTE kullanıcılarının aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2,5 GB artarak 8,6 GB olarak gerçekleşti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal 2019 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendirirken, “Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan beri yüzde 15,8 ile 23,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit geniş bant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu. Diğer yandan, kaydettiğimiz FAVÖK, yıl içinde iki kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL’ye yükselttiğimiz öngörümüzün de üzerinde, 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

“Yabancı para riskimizi kayda değer seviyede azalttık”

Türk Telekom’un bilanço yapısını güçlendirirken gelir tablosunun kur hareketlerine hassasiyetini de kayda değer şekilde azalttıklarını ifade eden Önal, “Güçlü FAVÖK marjımız ve nakit akışı yaratma kapasitemizin etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranımız 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yine, 2017’de 2,8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 2019 sonu itibarıyla 370 milyon dolara geriledi. Bu sayede net finansal giderlerimizin ve net kârımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık” açıklamasında bulundu.

“2020’de güçlü büyüme öngörüyoruz”

Önal; Türk Telekom’un 2020 yılına ilişkin finansal öngörüsünü de paylaşarak, “2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12,4 milyar TL ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020’de hem sabit geniş bantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G’ye hazırlık kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek” dedi.