Türk öğrencilerden Çin’de büyük başarı

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Yarışmaya Türkiye’den katılan üç takım da organizasyondan ödülle dönmeyi başardı. MEF Üniversitesi Edusyntech takımı İnovasyon Track Özel Ödülü'nün, Erzurum Teknik Üniversitesi Computing Track Takımı ve Yalova Üniversitesi Bulut Track takımı ise üçüncülük ödüllerinin sahibi olurken, bugüne kadar katılan Türk takımları arasında, tüm zamanların en iyi derecelerini elde etmeyi de başardılar.

Ülkemizin başarılı takımlarına ödülleri, Türkiye Cumhuriyeti Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt tarafından takdim edildi. Yarışma kapsamında ayrıca, aralarında Yalova Üniversitesi’nin de bulunduğu üç öğretim üyesi, Avrupa Bölgesi’nin en değerli öğretim Elemanı (MVI) olarak seçildi. Yalova Üniversite ise birlikte bu ödülü paylaşan diğer üniversiteler; İtalya'dan Università Politecnica delle Marche ve İspanya'dan Alicante oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Uzmanı İsmail Haspolat da organizasyonu takip ederek, öğretmen ve öğrencilerden yarışma hakkında bilgi aldı.

Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkanı Zhou Hong, yaptığı açıklamada, “Dijitalleşmenin getirdiği faydalardan herkesin gerçek anlamda yararlanabilmesi için, dijital teknolojilerin herkese erişilebilir olmasını sağlamanın hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefania Giannini ise “UNESCO, dijital teknoloji ve yapay zeka kullanımında her öğrenicinin ve öğretmenin temel haklarını ve yetkinliklerini korumak için çalışıyor. Herkes için kapsayıcı, adil, açık ve güvenli bir dijital gelecek sağlamayı amaçlıyor” dedi.

Yoğun rekabete sahne olan finallerin sonunda; Türkiye, Cezayir, Çin, Nijerya, Pakistan, Polonya, Filipinler, Tanzanya ve Uganda'dan gelen 19 takım, uygulama ve inovasyon yarışmalarında ödül kazanan ülkeler arasında yer almayı başardı.