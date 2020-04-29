15 – 20 Nisan tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, 18 yaş üstü, Türkiye kent temsili 5.007 kişi katıldı.

Gıda ilk, hijyen ürünleri ikinci sırada

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 88’i koronavirüs krizi nedeniyle satın alma önceliklerinin değiştiğini belirtti. Kadın katılımcılarda bu oran yüzde 92, erkek katılımcılarda ise yüzde 84 oldu. Katılımcıların yüzde 60’ı salgın nedeniyle aylık harcamalarının arttığını söyledi.

Araştırma sonucu, satın alma tercihine göre yüzde 69 oranla gıda sektörünün ilk sırada yer aldığını gösterdi. Bu sektörü sırasıyla Ev temizlik ürünleri ile Sağlık ve kişisel bakım ürünleri ve Vitamin ve destekleyici besinler izledi.

Yüzde 60’ı hijyene dikkat ediyor

Bu dönemde ihtiyaçlarını karşılarken katılımcıların yüzde 60’ı en çok hijyene dikkat ediyor. Yüzde 15’i fiyat’a, yüzde 12’si ulaşılabilirliğe, yüzde 9’u kaliteye, yüzde 4’ü de hıza önem veriyor.

Planlar rafa kalktı

Katılımcılara “Önümüzdeki 3 ay için büyük bir satın alma yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildiğinde, yüzde 72’si “Hayır” yanıtını verirken, yüzde 28’i “Evet” dedi. Önümüzdeki günlerde büyük bir satın alma yapmayı planlayanların yüzde 27’si araba almayı planlarken, yüzde 19’u gayrimenkul, yüzde 18’i mobilya, yüzde 11’i tatil, yüzde 7’si seyahat yanıtını verdi.

Türk halkı salgının 6 aydan fazla sürmeyeceğine inanıyor

Katılımcıların yüzde 26’sı koronavirüs salgınının 6 aydan daha fazla bir süre içerisinde bitmesini öngörürken, yüzde 25’i 3 ayda, yüzde 22’si 2 ayda, yüzde 9’u 6 ayda, yüzde 7’si 1 ayda, diğer bir yüzde 7’si 4 ayda, yüzde 4’ü ise 1 aydan az bir süre içerisinde bitmesini öngördü.

Sosyal medya kullanımı arttı

Araştırma, bu dönemde sosyal medya kullanımının da arttığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 86’sı salgın günlerinde sosyal medya kullanımının arttığını belirtirken, yüzde 35’i sosyal medyada 2-3 saat vakit geçirdiğini, yüzde 24’ü 4-5 saat, yüzde 23’ü 5 saatten fazla, yüzde 14’ü yarım saat-1 saat arası, yüzde 4’ü ise yarım saatten az kullandığını belirtti.

Yaz tatili planları değişti

Katılımcıların yüzde 63’ü yazın tatile çıkmayı düşünmediğini, yüzde 78’i ise salgının yaz tatili planlarını değiştirdiğini dile getirdi.