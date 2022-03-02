Türk girişimcinin hedefi Turcon olmak

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Genellikle kısa ve orta vadeli kiralama işlemlerinden temizliğine kadar tüm süreci evin sahibi tarafından takip edilen bu operasyonu daha karlı hale getiren alternatifler giderek öne çıkıyor. Sektörle ilgili konuşan Newinn’in kurucu ortağı Yusuf Akbal, “Aslında oldukça genç bir start up’ız. Ancak aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde hızlı büyüyoruz. 2021’de yüzde 350 büyüme yaşadık” dedi. 2021’i yüzde 80 dolulukla kapattıklarına vurgu yapan Akbal, 2021’in ilk 3 ayı yüzde 100’e yakın doluyduk. Fiyatlarımız lokasyon ortalamalarının üstünde idi, hizmet kalitemiz ve müşteri ilişkilerimizin tecrübesi sayesinde keyifli bir yılı geride bırakmış olduk.” dedi. Bundan da öte boşta kalan gayrimenkulleri ekonomiye kazandırdıklarına vurgu yapan Akbal, “Amacımız kiralama, konuk ağırlama alanlarında da kayıt içi ekonomiyi büyütmek. Dikkatle ve son derece verimli adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Akbal, globlalde PropTech alanında Türk unicorn yani Turcon olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.