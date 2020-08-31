Turizm sektörü Elektraweb ile dijitalleşiyor

Bu yazılımın altında bir kadının imzasının olması ise ülkemiz adına gurur kaynağı. Otel yönetim yazılımı olan Elektraweb’i, Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal’a sordum.

Elektraweb’in teknolojik olarak farkı nedir?

Elektraweb en yeni web teknolojileriyle geliştirilmiş bir program. Google’ın mobil uygulamalar için geliştirdiği Angular ile yazıldı ayrıca Node JS ve Java kullanıldı. Sistem Microsoft Azure platformu için optimize edildi. Bu sayede ekranların çok hızlı ve fonksiyonel olmasının yanında, görsel olarak da güzel ve kullanıcı dostu olmasını sağladık.

Web teknolojileri özellikle bulut yapıda çalıştırdığınızda işletmeye ciddi bir tasarruf sağlıyor. En başta sunucu maliyetlerinden, o sunucuda çalışacak sistem yazılımları, virüs programları, yedekleme sistemleri vb. tüm maliyetlerden kurtulmuş oluyorsunuz.



İkincisi, güvenlik konusu bir sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü bu tür Cloud (bulut) sistemler hem çok ciddi şekilde korunuyor hem de dünyanın farklı lokasyonlarında dataların eş zamanlı kopyaları tutulduğu için hiçbir bilginin kaybolmaması garanti altına alınmış oluyor. Üstelik bilgiler KVKK ve GDPR gerekliliklerine göre işlendiği ve saklandığı için otellerimizin bu konudaki yükü de hafiflemiş oluyor.

Üçüncüsü, web tabanlı bir yazılımı en düşük konfigürasyonlu bir bilgisayarda bile çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz çünkü bilgisayara yüklenen program ve/veya içinde saklanan bir veri yok. Aynı banka uygulamasını kullanır gibi, bir internet bağlantısı üzerinden programa erişim sağlamanız yeterli oluyor. Donanımlar zorlanmıyor, arıza yapmıyor, saklama kapasiteleri dolmuyor.



En önemli avantajı da programın aynı zamanda mobil oluşu. Özellikle herkesin evden çalıştığı pandemi günlerinde Elektraweb, yöneticilerin otele gitmeden programı cep telefonundan veya tabletlerinden kullanabilmesini sağladığı için çok tercih edildi.

Elektraweb’e linkten ulaşabilirsiniz: https://www.elektraotel.com/tr/

Otellere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Otelin rezervasyon, satış, muhasebe, personel, restoran ve CRM yönetiminde kâğıt kalemi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Aslında Elektraweb’le oteldeki tüm operasyonun dijital ortamda ve uçtan uca entegre bir sistemle yönetilmesini sağlayarak dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş oluyoruz.



Oteldeki rezervasyon sistemleri, Booking, Expedia gibi uluslararası satış kanallarıyla, otelin önbürosuyla ve acentesiyle entegre çalışıyor. Restoran, bar veya spa merkezinde misafirin yaptığı harcamalar da ön büro ve muhasebeye entegre olduğu için tüm kayıtlar aynı anda oluşuyor. E-arşiv ve e-faturalar otomatik olarak yine Elektraweb’den oluşturulup gönderiliyor. Yani her bilgi sadece bir defa Elektraweb’e giriliyor. Aktarım veya tekrarlayan bilgi girişine gerek olmuyor, verimlilik artıyor.

Elektraweb aynı zamanda en kapsamlı otel programı, bir otelin tüm departmanlarını ve işlerini yönetebilecek birçok farklı modülden oluşuyor. Aynı zamanda 3.parti sistemlerle de entegre olabildiği için, otel sadece Elektraweb Otel Yönetim Sistemi’ni kullanarak tüm tesisi yönetebilir hale geliyor. Yani hem tek firmayla muhatap olmanın rahatlığı yaşanıyor, hem de tüm tesis entegre yapıda tek programla yönetildiği için işler hızlanıyor, verimlilik artıyor.

Elektraweb yazılımının içinden gece saat 12 ye kadar canlı destek alınabiliyor. Telefon veya maile ihtiyaç yok; kullanıcı programa soru girdiğinde canlı chat’ten aynı anda cevaplanıyor. Gece 12’den sabah 8’e kadar ise telefon ve uzaktan erişim ile destek almak mümkün.

Elektraweb’e linkten ulaşabilirsiniz: https://www.elektraotel.com/tr/

Satışta yönelik avantajları neler?

Elektraweb’in belki de en önemli avantajı ön büro programı ile beraber ücretsiz gelen “Online Rezervasyon Motoru, Kanal Yönetimi ve Gelir Yönetimi Modülleri”. Bu üç modülle otel hem satışlarını hem de karlılığını artırıyor. Kanal Yönetimi modülüyle, dünyadaki tüm online satış kanallarına (Booking, Expedia vb.) entegre oluyor, hepsine aynı anda fiyat ve müsaitlik bilgisi gönderiyor, gelen rezervasyonu da otomatik olarak müsaitlikten düşürüyor. Kendi web sayfasına yerleştirdiğimiz online rezervasyon motoru üzerinden de gelen rezervasyon yine diğer sistemlerle entegre yapıda ilerliyor. Otelin online rezervasyon motoruna sanal pos bağlantılarını da yaptığımız için misafir daha otele gelmeden rezervasyona ilişkin tahsilat otele ulaşmış oluyor.



Gelir Yönetimi ise, otelin satışlarındaki karlılığını artırmak için geliştirdiğimiz bir yapay zekâ uygulaması. Kullanıcımız olan otelin yakın çevresindeki otellerin fiyatlarıyla otomatik karşılaştırma yaparak, otelin doluluk durumuna ve günün saatine göre sistem fiyat önerilerinde bulunuyor.

Bunların dışında Tripadvisor, Trust You vb. misafir yorum siteleriyle otelin sosyal medya hesaplarına da Elektraweb ile entegre çalışıyoruz. Amacımız misafirin bulunduğu her dijital ortamda otelin görünür olmasını ve rezervasyon olabilmesini sağlamak.

Otel açısından kurum içi kullanımda neler yapılabiliyor?

Temel yapı aynı olsa da detayda her tesisin ihtiyacı birbirinden farklı oluyor, bu nedenle kuruluma başlamadan önce mutlaka bir ihtiyaç analizi çalışması yapılarak tesise özel yol haritası çıkartılıyor.

Sadece otel mi yoksa kamping, restoran gibi başka kurumlar da kullanabilir mi?

Tabi tüm turizm, yeme-içme ve eğlence tesisleri kullanabilirler. Bu günlerde kamping, aktivite ve konfor kavramlarının birleşimiyle “Glamping” konsepti çok gündemde. Bu tür tesislerde tesis içinde nakit para trafiğini ortadan kaldırmak, günü birlik giriş dışında üyelikle tesisten faydalanmak veya konaklama hizmetlerini kullanmak gibi farklı alternatiflerin bir arada kullanılması gerekebiliyor. Elektraweb bunların hepsine cevap verebiliyor.

Restoranlarda dijital menü, QR kodla temassız sipariş ve ödeme, kampinglerde de günlük aktivite biletlerinin online satışı Elektraweb misafir uygulamalarıyla kolaylıkla yapılabiliyor.



Elektraweb otel müşterisine neler sunuyor?

Misafirle daha otele girmeden rezervasyon aşamasında sistem üzerinden iletişime geçmiş oluyoruz. Misafir isterse Elektraweb’in Online Checkin özelliği sayesinde kimlik ve imza sürecini online olarak programdan yapabildiği için resepsiyona uğramadan direk odasına çıkabiliyor. Oda kapısı yine uygulama üzerinden açılıyor. Yine mobil uygulama üzerinden odasını upgrade edebiliyor veya akşam yemeği için restoranda rezervasyon yapabiliyor. Bütün bu işlemler online olarak kendi telefonundan yapıldığı için hiçbir aşamada kimseyle yüz yüze görüşmek zorunda olmuyor.

Her şey dahil konseptinde çalışmayan tesisler için tesis içindeki para trafiğini ortadan kaldırdığımız Elektronik cüzdan uygulaması, misafirleri yanlarında nakit veya kredi kartı taşımaktan kurtardığı için büyük kolaylık sağlıyor.

Misafir Uygulamalarının sağladığı bir diğer kolaylık da misafirin kendi telefonundan anında arıza/şikâyet bildirimi yapabilmesi ve devamındaki süreci de sistemden takip edebilmesi.

Elektraweb yurtdışında hangi ülkelerde kullanılıyor?

Evet, Türkiye, Hollonda, İspanya, Romanya, Azerbeycan, Kıbrıs, Somali, Güney Amerika’da olmak üzere 200 ün üzerinde otel 1 yıl için de Elektraweb’e geçti, en önemlisi Türkiye’nin ve Hollanda’nın en yüksek oda sayılı (995 ve 680 oda) otelleri kullanmaya başladılar.

Yurt dışı operasyonlarımızı pandemi başlamadan önce Londra’da açtığımız ofisimizden yürütüyoruz.

Fiyat olarak karşılaştırıldığında Elektraweb’in rakiplerine karşı avantajları neler?

Farklı paketlerle geniş bir ürün gamımız var. Elektraweb modüler yapıda olduğu için her büyüklükteki otelin ihtiyacına cevap verebilir durumdayız. Ayrıca web tabanlı sistemler yıllık ödeme esasına göre fiyatlandığı için sadece kullanacakları yıla ait lisans bedelinin ödenmesi yeterli oluyor, bu sayede de oteller baştan yüksek bir yatırım yapmaktan kurtulmuş oluyorlar.

Elektraweb’e linkten ulaşabilirsiniz: https://www.elektraotel.com/tr/





Serap TORUN / twitter.com/seraptorun73



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