TP-Link'ten açık alanlarda uzun mesafelere WiFi sinyallerini taşıyan anten

Açık alanlarda WiFi sinyallerinin çok geniş mesafelere, kesintisiz ve hızlı aktarılması gereken bazı uygulamalar ya da mekanlar, işyerleri var. Örneğin, geniş açık alana sahip oteller gibi işletmeler ya da aldığı görüntüleri uzak noktadaki merkeze iletmesi gereken MOBESE kameraları gibi uygulamalar. Bu sorunun çözümünde dış mekan antenleri kullanılıyor. WiFi sinyalleri açık alanda, çok uzak mesafelere bu antenler ile aktarılıyor. Bu kapsamda TP-Link, geliştirdiği yeni dış mekan antenini satışa sundu. CPE710 model anten, 802.11ac destekli ve yüksek WiFi hızlarına sahip.

23dbi yönlü, 2x2 MIMO anten ile uzak mesafelere WiFi sinyalleri rahatlıkla aktarılıyor. 802.11n antenlere göre üç kat daha yüksek hıza sahip olan TP-Link’in yeni dış mekan anteni, 5GHz bandında 867Mbps kablosuz hızda veri aktarımı yapabiliyor. Yüksek kazançlı yönlü anteni ve özel metal reflektörü ile CPE710, ışın yönlendirmesi, gelişmiş gecikme ve gürültü bağışıklığı sağlıyor.



Son derece kolay monte edilebilen anten, esnek kurulum sağlayan yapısı ile her yere monte edilebiliyor. Çatı ya da bir direğe monte edilebilecek montaj kitleri ve üç eksenli hizalama özgürlüğü sunan ürün, geçmeli kilit parçaları ile kolayca monte ediliyor. Anten, her tür hava koşuluna uygun olarak tasarlanmış ve testlerden geçmiş. Rüzgar, fırtına, aşırı sıcak ve soğukta görevini yerine getirebilen CPE710, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, 15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli ve IP65 hava koşullarına dayanıklılık standartlarına uygun.

TP-Link’in yeni dış mekan antenin yönetimi de kolay. Pharos Kontrol Yazılımı sayesinde ağdaki tüm cihazlar tek bir bilgisayardan yönetilebiliyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile aygıt bulma, durum izleme ve ağ bakımı gibi işlemler yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS ise, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimini mümkün kılıyor.

Ürün, turizm tesisleri başta olmak üzere, geniş açık alana yayılmış fabrikalar, okul yerleşkeleri, sabit internetin olmadığı kırsal alanlar için uygun.











