TP-Link, küçük işletmeler için yeni WiFi çözümünü satışa sundu

TP-Link, yeniden normalleşen ve çalışmaya başlayan küçük işletmeler için yeni WiFi çözümünü satışa sundu. Kablolu ağı kablosuz ağa dönüştüren bir erişim noktası (access point) olan TL-WA1201 model adlı ürün, aynı zamanda üç farklı işleve daha sahip. Tek bir kasada dört WiFi işlevi sunan ürün, bu sayede küçük işletmeler için ekonomik bir çözüm sağlıyor.



Küçük ofisler, kafeler, atölyeler, kuaför salonu gibi işletmeler için geliştirilen ürün, hem güvenli hem de geniş kapsama alanına sahip bir WiFi ağı oluşturuyor. Erişim noktası modu dışında WiFi menzil genişletici (range extender), çoklu SSID ve istemci (client) modları olan ürün, küçük işletmelerin WiFi konusundaki tüm ihtiyaçlarını bir kasada sunuyor.



TP-Link TL-WA1201 erişim noktası, Kısıtlı Portal (captive portal) özelliği sayesinde güvenli konuk ağı oluşturuyor. Müşterilerin bu ağa güvenle bağlanması ve ağ güvenliğinin de korunmasını sağlayan bu özellik, aynı zamanda işletmelere tanıtım yapma olanağı da sunuyor. Müşterilerin ağa bağlandığı sayfayı istedikleri gibi tasarlayabilen işletmeler, bu sayede reklamlarını yapabiliyorlar, tanıtım mesajlarını iletebiliyorlar. Örneğin, müşterinin ağa dahi olabilmesi için reklamı görüntüleme koşulu getirilebiliyor. Ya da internet erişimi için bir dizi terimi kabul etmeleri istenebiliyor. Bu sayede işletmeler hem marka bilinirliğini artırıyorlar, hem de daha güvenli bir ağ oluşturuyorlar.



Üründe yer alan Çoklu SSID modu sayesinde aslında tek bir ağ altında, farklı erişim özellikleri olan dört ayrı alt ağ oluşturulabiliyor. Adları ve erişim özellikleri farklı olan bu ağlar ile örneğin personelin eriştiği WiFi ağı ile müşteri ağı ayrılabiliyor. Bu da güvenliği ve denetimi kolaylaştıran önemli bir özellik. Bu özellik, bölümler ya da personeller arasında WiFi erişim ilkeleri farklı olan küçük ofislerin de ‘Ofis 1-2’ ya da ‘Muhasebe, Yönetim’ vb şeklinde dörde kadar farklı ada sahip ağ oluşturmasına olanak veriyor.



Genişletilmiş WiFi Kapsama Alanı



TP-Link’in yeni ürünü, küçük işletmelerin daha geniş bir WiFi ağı kurmalarını da sağlıyor. Ürünün menzil genişletici modu ve hüzmeleme teknolojisi (beamforming) sayesinde çok daha geniş WiFi ağı kuruluyor ve ağa bağlanan cihazların yönüne doğru WiFi sinyali gönderilebiliyor. TL-WA1201 üzerindeki dört harici anten, uzun mesafelerde bile ofisin ya da evin her köşesine WiFi sinyallerini eriştirebiliyor.



TP-Link’in yeni erişim noktasının kurulumu da çok rahat. Ethernet kablosu üzerinden enerji almayı sağlayan PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde, elektrik prizi olmayan yerlere de kolayca monte edilebilen ürün, her yerde kullanım rahatlığı sağlıyor. Zarif bir görünümü olan cihaz, duvara da monte edilebiliyor.



Çift bant desteği olan ve 802.11AC standardındaki ürün, bu sayede daha hızlı ve performansı yüksek WiFi ağı oluşturuyor. Toplamda 1200 Mbps (5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps olmak üzere) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, ağ yoğunluğunu iki banda dağıtarak tıkanıklığı önlüyor. MU-MIMO teknolojisi ise iki kat daha hızlı performans sağlıyor.



Ayrıca ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde, İnternet servis sağlayıcının sunduğu gigabit bant genişliği tam olarak kullanılabiliyor. Ev kullanımlarında ise cihazın istemci modu sayesinde bu bağlantı noktasına PC, IPTV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda bağlanabiliyor.



TL-WA1201 erişim noktası, aynı zamanda evlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 63 dolar.