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Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:56 | Son Güncelleme:

TP-Link Archer AX20 satışa sunuldu: İşte özellikleri

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TP-Link Archer AX20 satışa sunuldu: İşte özellikleri
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TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojili yeni yönlendiricisi (router) Archer AX20'i Türkiye'de kullanıcılara sundu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

TP-Link, bu yılki Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojili beşinci yönlendirici (router) modeli olan Archer AX20'i satışa sundu. Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı bağlantı hızı, geniş kapsama alanı ve çok sayıda cihaz desteği ile gelen Archer AX20, geriye dönük olarak 802.11 standartları ve tüm Wi-Fi cihazları ile uyumlu.

Çift bant destekli olan ürün, toplamda 1.8 Gbps (5 GHz bandında 1200 Mbps, 2.4 GHz bandında 574 Mbps) kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi, bağımsız FEM (Front-End Modül/ ön uç modülü) ve dört adet anten ile bağlı cihazlara Wi-Fi sinyallerini yönlendiriyor ve şirketin iddiasına göre daha geniş bir kapsama alanı sunuyor. 

TP-Link Archer AX20 satışa sunuldu: İşte özellikleri

Cihaz çok yönlü bağlantı desteğine de sahip. Kablosuz bağlantının yanı sıra beş adet Gigabit (biri WAN, dördü LAN) girişine kabloyla cihazlar bağlanabiliyor. Ayrıca yönlendiricide dosya paylaşımı gibi gereksinimler için için bir adet USB girişi yer alıyor.

Ürün, yeni siber güvenlik protokolü olan WPA3 desteğine sahip.

Archer AX20 ücretsiz Tether uygulaması (Android ve iOS destekli) ile kuruluyor ve akıllı telefonlardan yönetilebiliyor. Telefon uygulamasını tercih etmeyen kullanıcılar, isterlerse web arayüzünden de cihazın kurulumu yapabiliyor.

Ürünün satış fiyatı ise 110 dolar.

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