Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint için sürpriz güncelleme

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint'e YZ takım arkadaşlarının eklenmesi tek oynayan oyunculara, ekipleri tarafından desteklenmeyi veya yalnız oynamayı tercih etmelerine bağlı olarak, menüden istedikleri zaman etkinleştirip devre dışı bırakabilecekleri yeni olanaklar sunacak. Ghost Recon Breakpoint’in YZ Takım Arkadaşları, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands’teki takım arkadaşlarıyla aynı oyun özellikleri ve yeteneklerini kullanacak; verilen emirleri yerine getirme, senkronik atış ve canlandırma imkanı da bunlara dahil.



Ek olarak, artık onların fiziksel özelliklerini ve donanımlarını tamamen özelleştirmek mümkün olacak. Oyuncular ayrıca çevredeki düşmanlarla etkileşime girme biçimlerini etkilemek için YZ takım arkadaşlarının ana silahlarını da seçebilecekler.



16 Temmuz'dan itibaren tüm oyuncular Resistance! adlı, yeni bir canlı etkinliğe katılabilecekler. Nomad, Sentinel kuvvetlerine karşı saldırıları sırasında Outcast’ları (Dışlanmışları) destekleyecek ve mahkumları kurtarma, Sentinel karakollarına saldırma ve hayatta kalanları arayan konvoyları durdurma çabalarında onlara yardımcı olacak. Canlı etkinliğin görevlerini tamamlayarak, oyuncuların Auroa genelinde isyancıların artması yönünde doğrudan bir etkisi olacak. Bu, Outcast'ların kendileriyle Sentinel kuvvetleri ya da Wolf’lar (Kurtlar) arasında bir hizip savaşı başlatması için bir fırsat oluşturacak. Oyuncular, 16-29 Temmuz canlı etkinliği sırasında görevleri tamamlarlarsa 14 özel ödül edinecek. Etkinlik bittikten sonra tüm ana görevler tüm oyuncuların erişimine açık olacak.



Güncelleme, içeriğinde ayrıca gözlemci modu ve eşya bırakma fonksiyonu da dahil olmak üzere yeni Ghost War OvO içeriği ve Gunsmith'teki (Silahçıdaki) geliştirmeler de bulunan topluluk isteklerine dayalı birçok iyileştirme sunacak.



Oyun Güncellemesi 2.1.0'a YZ takım arkadaşlarının eklenmesi, çıkışından bu yana Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint'i büyük ölçüde geliştiren ve değiştiren bir dizi temel oyun güncellemelerinin ardından geliyor. Özellikle, bu yılın başlarında Ghost Experience'nin (Hayalet Deneyiminin) yayınlanması, donanım seviyelerini ve kademeli toplanacakları ortadan kaldırarak, oyuncuların deneyimlerini tam olarak özelleştirmelerine izin verdi. Oyun, bu yılın ilerleyen zamanlarında başlayacak olan Bölüm 3 ile birlikte 1. Yıl boyunca gelişmeye devam edecek.



Oyuncular Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i 16-19 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz deneyerek tüm bu değişiklikleri görebilecekler. Tüm oyuncular, Ücretsiz Hafta Sonu boyunca temel oyunun içeriğine tam erişime sahip olacak ve oyuna sahip olan herkesle birlikte oynayabilecek.



Ücretsiz Hafta Sonu ile birlikte, oyunun Standard ve Gold Sürümleri sınırlı bir süre için Ubisoft Store’da indirime girecek. Ayrıca, Ücretsiz Hafta Sonu boyunca oyunu satın alan oyuncular tüm ilerlemelerini sürdürecek. Friend Pass sayesinde, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint oyuncuları Windows PC (Uplay ve Epic), PlayStation 4 ve Xbox One’da oyuna sahip olmayan en fazla üç arkadaşını 'koop' oturumlarına katılmaya davet edebilirler.



