TOBB ve Vodafone'dan KOBİ'lere özel e-ticaret desteği

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda 5 yıldır gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları online platforma taşındı. Pandemi sürecinde yeniden şekillenen iş süreçleri ile KOBİ’lerin dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme ve global rekabete nasıl ayak uydurabileceğinin tartışıldığı etkinlikte Vodafone Business ve TOBB, iki önemli yeniliği de duyurdu.

Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin geleceğin dijital dünyasına hazırlamak için güçlerini birleştirerek Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nı gerçekleştiren ve “Dijital Dönüşüm Hareketi”ni başlatan iş dünyasının tepe örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, iş birliklerini güçlendirdi. TOBB ve Vodafone Business bu kez KOBİ’lere e-ticaret yolculuklarında rehberlik ederek dijital pazarlama fırsatlarından yararlanmaları ve yeni pazarlara ulaşabilmeleri için destek verecek.

TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın üyelerine özel E-Ticaret Hizmet Paketi hazırlayan Vodafone Business, KOBİ’lerin hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak. E-Ticaret Hizmet Paketi; alan adı, hosting, email, güvenlik yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile anahtar teslim e-ticaret sitesi kurma imkanı veriyor. Ek paketin Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 gibi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarına entegrasyonu sayesinde KOBİ’ler ürünlerini birkaç kısa adımda bu platformlara aktararak büyük bir iş yükünden kurtuluyor. Ayrıca yine bu sitelere sağlanan kargo entegrasyonu ile de sipariş çıktılarını, barkod ve takip numaralarını otomatik oluşturarak zamandan kazanıyor.

Dijital dönüşüm sürecinde e-ticaretin öneminin artmasıyla KOBİ’lerin ihtiyaç duyacakları her türlü hizmet ve altyapıyı E-Ticaret Hizmet Paketi’nde toplayan Vodafone Business, TOBB üyelerinin bu pakete yüzde 45 indirimli ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca üyelerin teknik ihtiyaçları ve dijital pazarlamayla ilgili soruları için de ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği verecek.

KOBİ’lere sektörel eğitimler verilecek

Etkinlikte KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyecek, e-ticaret faaliyetlerinde yönlendirici olacak ve farklı uzmanlık seviyelerinde sürekli güncellenecek eğitim platformu Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu da tanıtıldı. Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nda 100’e yakın eğitim ücretsiz verilecek. Burada e-Ticaret’ten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya, dijital ve finansal okur yazarlıktan girişimciliğe kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu sektörel ve temel eğitim seviyesinde tüm bilgiler verilecek. Aynı zamanda Endüstri 4.0, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılmaları, yeni pazarlara ve potansiyel müşterilere erişme yöntemleri, sosyal medya ve diğer dijital kanalları kullanma gibi başlıklarda eğitimler de olacak.

Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerimizi e-ticaret konusunda bilgilenmeye ve adım atmaya çağırıyorum

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın açılış konuşmalarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ile E-Ticaret Merkezi CEO’su Merter Özdemir gerçekleştirdi.

Yeni nesil girişimciliğin gelişmesi için projeler ürettiklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

‘’Covid-19 döneminde e-ticaretin toplam perakende içindeki payı hızla yükseldi. Normalleşme döneminde de bu eğilim hız kesmeden devam edecek. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaret bir alışkanlık haline gelecek. Bu nedenle işletmelerin ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak için bir strateji geliştirmeleri gerekiyor. TOBB olarak; özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyor, bunun için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarıyla, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Vodafone Business ile de birlikte e-ticaret konusunda önemli bir adım attık. KOBİ’lere bu alanda rehberlik edecek ve TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın üyelerinin yararlanacağı bu hizmet ile KOBİ’lerimize anahtar teslim e-ticaret sitesi kurulacak. Şirketlerimiz bu sayede potansiyel müşterilerine dijital kanallarından ulaşarak yeni pazarların kapılarını açabilecek. E-ticaret için gerekli tüm hizmetleri içeren pakette ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmeti de yer alacak. KOBİ’lerimizi e-ticaret konusunda bilgilenmeye ve adım atmaya çağırıyorum.”

Deegan: KOBİ’lerimizin dijital dünyaya uyumunu kolaylaştıracağız

“Teknoloji iletişimi şirketi” olarakişletmeleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle devam etti:

“Zor günlerden geçiyoruz. Yaklaşık altı aydır hayatlarımız eskisi gibi değil. Yaşama ve çalışma biçimlerimiz tamamen değişti. Deyim yerindeyse, bir “uyum mücadelesi” veriyoruz. KOBİ’ler de aynı mücadelenin içinde. Değişmek ve daha fazla dijitalleşmek zorundalar. “Teknoloji iletişimi şirketi” olarak, her zaman olduğu gibi bugün de KOBİ’lerin yanındayız. Dijital çözümlerimizle KOBİ’leri geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde özellikle e-ticaret işletmelerin “cankurtaranı” oldu. Normalleşme döneminde de önemini koruyacak. Biz de e-ticaret alanındaki yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. TOBB işbirliğiyle güçlü bir e-ticaret paketi geliştirdik. Sadece paket sunmakla yetinmedik; eğitime de odaklandık. KOBİ’ler için uçtan uca e-ticaret eğitimleri tasarladık. Bugün itibarıyla Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu eğitim portalimizi erişime açıyoruz. Dijital KOBİ Eğitim Platformu, yaşayan bir platform olacak. Bu platformu yeni içeriklerle sürekli canlı tutacağız. Hem paketimiz hem de eğitimler ile KOBİ’ler için e-ticareti her anlamda kolaylaştırıyoruz. KOBİ’lerin dijital pazaryerlerinde var olmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerin “dijital yol arkadaşı” olmaya devam edeceğiz.”

Yeni dünyada KOBİ ihtiyaçları tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından “Yeni Dünyada KOBİ İhtiyaçları, E-Ticaretin Önemi ve Temassız Teknoloji Çözümleri” başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Merter Özdemir’in yaptığı panele konuşmacı olarak Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Trendyol Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Acar ile Ideasoft CEO’su Seyhun Özkara katıldı. Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nun KOBİ’lere dijital dönüşümüne sağlayacağı katkıyı, E-Ticaret Hizmet Paketi’nin sunacağı avantajları ve KOBİ’lerin geleceğe ilişkin beklentileri konusunda bilgi verdi.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın Baban’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde ise EPTT AVM CEO’su Hakan Çevikoğlu, OPLOG CEO’su Halit Develioğlu, iPara CEO’su Burhan Eliaçık ve Tek Kılavuz CEO’su Mehmet Volkan Çakmak “E-Ticaretin Önemi ve Geleceğin Ekonomisi” konusunu ele aldı.



