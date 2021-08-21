Tm İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Tm İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

TM simgesi metinlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu simgenin kısa yolu klavye üzerinde yer almaz. Ancak klavyede bazı tuşlar kullanılarak bu simgeyi yapmak mümkündür. Bunun için klavyedeki belirli tuşları kullanmak gerekmektedir.

TM İşareti Nasıl Yapılır?

(™) simgesini bir tuş kombinasyonu ile yapabilmek oldukça kolaydır. Bunun yanında karakter eşlem tablosu üzerinden de bu işlem oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. (™) simgesini yapmanın birden fazla yolu vardır. Kişiler kendilerine en uygun olan yolu tercih ederek bu simgeyi yapabilirler.

TM işaretinin kolay yoldan yapılabilmesi için Alt + 0153 tuşlarının kullanılması gerekmektedir. Bu işlemde space tuşunun sol tarafında yer alan Alt tuşuna basılı tutulurken 0-1-5-3 rakamlarına basılması gerekir. Bu şekilde ™ simgesi kolaylıkla yapılır.

Mac bilgisayarlarda da TM işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için Option tuşuna basılı tutulurken aynı anda 2 rakamına da basılması gerekir. Bu şekilde ™ simgesi elde edilir.

Klavye ile TM İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

(™) işareti karakter eşlem tablosu üzerinden de yapılabilmektedir. Bu biraz daha uzun bir yoldur. Bunun için öncelikle karakter eşlem tablosunun açılması gerekir. Yazı tipi Arial olarak seçilir. Ardından Unicode kısmına 2122 kodu yazılır. Bu işlemden sonra (™) işareti belirecektir. Seç tuşuna basılarak bu işaret kolay bir şekilde metine eklenebilir. (™) işaretini eklemenin bir başka yolu ise kopyala yapıştır yapmaktır. Başka bir ekranda sembol açılır. Buradan kopyalanarak metine kolay bir şekilde eklenir.