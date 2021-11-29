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TKO coin nedir? Tokokripto hakkında bilgiler

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TKO coin nedir Tokokripto hakkında bilgiler

2018 yılında kurulan Tokocrypto, işlem hacimleri ve kullanıcı kayıtlarında Endonezya'nın en hızlı büyüyen dijital varlık borsasıdır. İşte, TKO coin hakkında bilgiler

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Tokocrypto platformu, kullanıcıların şunları yapmasını sağlar:

Hızla büyüyen bir kripto borsasına erişim kazanın.

Endonezya pazarında yatırım riskini alın.

Endonezya'daki büyük kripto kullanıcı akışından yararlanın.

Yer alın merkezi olmayan teklifleri.

Çok sayıda varlık için zincirler arası getiri üretimine erişin .

TKO NFT Arcade'e katılın: Endonezya'nın TKO tarafından desteklenen dijital koleksiyon ürünleri ve yaratıcı varlıklar için türünün ilk örneği pazarı.

TKO, Tokocrypto'nun yerel yardımcı program simgesidir ve aşağıdaki işlevlere sahiptir:

Tokocrypto Platformunun Faydaları: Bir değişim platformu belirteci olarak, TKO belirteci sahipleri ticaret ücreti indirimlerine, airdrop haklarına, ticari mal geri ödemesine ve diğer teşviklere sahip olacaktır.

CeFi Programlarına Katılım: TKO jetonları, TKO Deposit, TKO Savings ve TKO Cashback gibi mevduat ve tasarruf programlarında kullanılabilir.

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Platformlar Arası DeFi Kullanım Örnekleri: Planlanan kullanım örnekleri , TKO'yu çiftçilik havuzları, kredi verme ve daha fazlası aracılığıyla üçüncü taraf DeFi platformlarına entegre etmeyi içerir.

NFT Pazarı: TKO jetonları, NFT pazarının (TKO NFT Arcade) bel kemiği ve yaratıcılar ile izleyicileri arasındaki ödeme geçidi olacaktır. Tokocrypto, gelişmekte olan genç sanatçıların dijital koleksiyon ürünleri ve yaratıcı varlıkları için Endonezya'nın türünün ilk örneği pazarıyla Endonezya NFT manzarasına öncülük edecek.

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