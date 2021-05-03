TÃ¼rkÂ Telekom, Online Ä°ÅŸlemler uygulamasÄ± ile mÃ¼ÅŸterilerin iÅŸlemlerini evden Ã§Ä±kmadan yapabilmesini saÄŸlarken Sil SÃ¼pÃ¼r ile her hafta internet veya dakika hediye ediyor. AyrÄ±ca ev telefonu mÃ¼ÅŸterilerine ÅŸehir iÃ§i ve ÅŸehirlerarasÄ± tÃ¼m aramalarda Ã¼cretsiz kullanÄ±m hakkÄ± sunuyor.Â

Tivibu Aile, Sinema ve Spor paketi mÃ¼ÅŸterileri, dijital TV platformu Tivibuâ€™nun tÃ¼m kanallarÄ±nÄ± 17 MayÄ±sâ€™a kadar ekstra Ã¼cret Ã¶demeden ÅŸifresiz izleyebiliyorlar. e-dergi uygulamasÄ±nÄ± indirip, Ã¼ye olarak EVDEKAL kodunu aktif hÃ¢le getiren kullanÄ±cÄ±lar, onlarca dergi ve gazeteyi telefon ve tabletler Ã¼zerinden Ã¼cretsiz okuyabiliyorlar.Â



1 aylÄ±k Ã¼cretsizÂ Premium Muud Ã¼yeliÄŸi ile TÃ¼rkÂ TelekomÂ mobil kullanÄ±cÄ±larÄ±, internet paketlerinden harcamadan Muudâ€™un mÃ¼zik arÅŸivinden yararlanabiliyor.

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