Tire İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Alt Tire Ve Orta Tire Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Orta tire matematikte eksi işareti olarak kullanılır. Örneğin 12 - 4 = 8 O

Tire İşareti Nasıl Yapılır?

Tire işareti, günlük yazışmalarda, edebi metinlerde ve web sitelerinde en sık kullanılan işaretlerin başında geliyor. Bu işaret fizik, matematik ve kimya gibi sayısal bilimlerin yanı sıra meteorolojide de sıklıkla kullanılmaktadır.

Örneğin: (-3°) Hava eksi üç derecede demektir.

Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerde orta tire işareti yapmanın iki farklı yolu var. Her iki yöntemde orta tire yapmak için tek tuşa basmak yeterlidir.

İlk yöntem: Orta tire işareti yapmak için klavyelerdeki (?) işaretinin sağında yer alan tuşa basılmalıdır.

İkinci yöntem: Num Lock'un sağ kısmında yer alan + işaretinin üstündeki tuşa basılmalıdır.

Klavye ile Alt Tire ve Orta Tire Yapımı?

Klavyelerde orta tire işaretini yapmak için tek tuş yeterli iken alt tire işareti için sırayla iki tuşa basmak gerekir.

Alt tire için önce ''Shift'', akabinde num lock'un yanındaki (-) tuşuna basılmalıdır. Orta tire gibi alt tire için de iki farklı yöntem vardır.

Alt tire yapmanın ikinci yöntemi: Önce yön tuşlarının üstünde yer alan ''Pause'' tuşuna, sonra (-) tuşuna basılır.