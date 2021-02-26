thyssenkrupp Elevator adı şimdi TK Elevator oldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TK Elevator CEO’su Peter Walker, “TKE markası ile bağımsız şirketimiz güçlü bir şekilde büyüyebilecek. Bu değişim, sektördeki konumumuzu ve yeni nesil mobilite hizmetlerindeki teknoloji liderliğimizi güçlendirmek için bir fırsat olacak. Kısa süre önce bulut tabanlı dijital platformumuz MAX’ın tüm yeni asansör ve yürüyen merdivenlere dahil edilmesiyle ürün ve hizmetlerimizin dijitalleşmesinde önemli bir adım attık. Bu adımımız kentsel mobilite çözümlerine yeni bir kalite standardı getirdi.” diye konuştu.

TK Elevator, dünya çapındaki faaliyetleriyle ve 50 bini aşkın çalışanıyla 2019/2020 mali yılında 8 milyar Euro satış gerçekleştiren thyssenkrupp Elevator’ın mirasının üzerine yenilerini ekleyecek. TK Elevator’ın faaliyet alanı, dünya çapında 24 bin teknisyeninin de desteğiyle, yaklaşık 1,4 milyon asansör ve yürüyen merdiven ünitesinin servis hizmeti olmaya devam edecek.



TKE markası, konut ve işyerleri için ticari asansörlerden New York’taki Dünya Ticaret Merkezi gibi gökdelenlere kadar çözümler sunuyor. Asansörlerin yanı sıra yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, yolcu körükleri, merdiven ve platform asansörleri ile tüm bu ürünler için kişiselleştirilmiş hizmet çözümleri de ürün portföyü arasında yer alıyor.