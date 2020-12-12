Thunder Tier One isimli oyun tanıtıldı

Oyun ön izlemesinin bir parçası olarak oyuncular, tek oyunculu co-op modunun yanı sıra “Advance and Secure” ve ‘Deathmatch’ çok oyunculu oyun modlarında oynayabilecekler. Ayrıca tek kişilik veya co-op olarak oynayabileceğiniz iki hikaye görevi de olacak.

Thunder Tier One konsepti ilk olarak 2016 yılında küçük bir bağımsız ekiple, oyun üzerinde kişisel bir proje olarak çalışmaya başlayan PUBG'nin Aksiyon ve Silah Mekaniği Birimi’nin başındaki Pawel Smolewski tarafından tasarlandı. Smolewski, 2020'nin başlarında oyunu, potansiyelini fark eden ve Thunder Tier One'ı daha geniş bir kitleye tanıtmaya yardımcı olmayı kabul eden Krafton'a sundu.

Oyunun tam sürümünde oyun modlarına da erişilebilir olacak ve oyuncuların Thunder Tier One topluluğuyla paylaşabilecekleri kendi modlarını, silahlarını ve görevlerini oluşturmalarına izin verecek.



