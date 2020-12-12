MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriThunder Tier One isimli oyun tanıtıldı
GeriTeknoloji Thunder Tier One isimli oyun tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 12.12.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Thunder Tier One isimli oyun tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Thunder Tier One isimli oyun tanıtıldı
Abone Olgoogle-news

Krafton, oyuncuların düşman operatörlerle savaşan bir görev gücüne liderlik ettiği top-down tactical shooter oyunu olan Thunder Tier One adlı son oyununu duyurdu. Thunder Tier One bir teaser fragmanı ile ekranlara geldi.

Oyun ön izlemesinin bir parçası olarak oyuncular, tek oyunculu co-op modunun yanı sıra “Advance and Secure” ve ‘Deathmatch’ çok oyunculu oyun modlarında oynayabilecekler. Ayrıca tek kişilik veya co-op olarak oynayabileceğiniz iki hikaye görevi de olacak. 

Thunder Tier One konsepti ilk olarak 2016 yılında küçük bir bağımsız ekiple, oyun üzerinde kişisel bir proje olarak çalışmaya başlayan PUBG'nin Aksiyon ve Silah Mekaniği Birimi’nin başındaki Pawel Smolewski tarafından tasarlandı. Smolewski, 2020'nin başlarında oyunu, potansiyelini fark eden ve Thunder Tier One'ı daha geniş bir kitleye tanıtmaya yardımcı olmayı kabul eden Krafton'a sundu. 

Oyunun tam sürümünde oyun modlarına da erişilebilir olacak ve oyuncuların Thunder Tier One topluluğuyla paylaşabilecekleri kendi modlarını, silahlarını ve görevlerini oluşturmalarına izin verecek.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle