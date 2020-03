The Seven Deadly Sins: Grand Cross Türkiye'de yayınlandı

Netmarble Corp., Kodansha Ltd. ile ortak hazırladığı mobil sinematik macera rol oyunu The Seven Deadly Sins: Grand Cross, artık bütün dünyada App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir. Japonya’da App Store ve Google Play’de 1 numaraya çıkan oyun, anime hayranlarını ve oyuncuları Britannia’da maceralara götürecek ve The Seven Deadly Sins’in kaptanı Meliodas’ın görevlerine yardımcı olma fırsatı verecek.

Manga ve anime serisinden doğan oyun

The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The Seven Deadly Sins macerasını ve hikayesini sürükleyici ve eğlenceli bir mobil deneyime dönüştürüyor. Oyun çarpıcı, yüksek çözünürlükte 3D grafikler ve 100’den fazla dramatik ara sahne içeriyor. Ayrıca karakterleri yine orijinal animasyonda seslendiren Japon seslendirme sanatçıları seslendiriyor.

Oyuncular düşmanlarını hikayesel kart tabanlı savaş sistemiyle yenmek için kendi takımlarını oluştururken çok sayıdaki kahraman arasından seçim yapabilecek. Oyunda, kartları ve karakterleri özel hareket için birleştirmek ve asıl Seven Deadly Sins takımıyla etkileşimde olmak çok önemli. Karakter diyalogları, affection sistemi, aşçılık ve eşsiz kostümler gibi bazıları sadece oyuna özel yenilikler de oyuncuları bekliyor.

Netmarble Corp. Yönetici Yapımcısı Young Jae Park: “Oyun ve anime hayranı olan Netmarble takımı, The Seven Deadly Sins’in ulaşmak istedikleri hikaye anlatımına ve oyun türüne oldukça yakın olduğunu fark etti ve bir nevi anime hayranlığından dolayı orijinali bozmamak için yeni bir teknoloji geliştirdi” dedi ve ekledi: “Hem oyunculara hem de Seven Deadly Sins hayranlarına hitap eden bir oyun sunduğumuz için sevinçliyiz. Oyunun Japon App Store ve Google Play üzerinde 1 numara olması da ayrı bir başarı. Artık dünyanın geri kalanının ne düşündüğünü öğrenmenin vakti geldi.”

Oyunun yayınlanmasını ve yayınlanmadan önce 2 milyon ön kayıt sayısına ulaşmasını kutlamak için, The Seven Deadly Sins: Grand Cross’a ön kayıt yaptıranlar açılışta aşağıdakileri alabilecek:

● 1x Meliodas oyun içi karakteri, The Seven Deadly Sins: Grand Cross başkahramanı,

● 1x Meliodas için kostüm ve silah,

● 30 Diamond (Seven Deadly Sins: Grand Cross premium para birimi, 10 Draw değerinde),

● 100.000 Gold (Seven Deadly Sins: Grand Cross oyun içi para birimi),

● Oyun içi eşyalar ile Seven Deadly Sins ana karakterlerinden Elizabeth için özel bir kostüm.