The Medium GeForce NOW'a geldi

Nvidia, GFN Perşembe Güncellemeleri’ni duyurdu. Bu ayın ilerleyen günlerinde GFN Perşembe Güncellemeleri’nin yıl dönümünde yeni gelişmeler oyuncuları bekliyor. GFN Perşembe Güncellemeleri, şirketin üyelerine her hafta PC oyunlarına ve hizmet güncellemelerine erişimi sürekli olarak sağladığı bir platform.

Her ayın ilk perşembe güncellemesi oyuncular için sürprizler barındıracak. Şirket, her ay başında ay boyunca GeForce için eklemeyi planladığı oyunları paylaşacak. Şirket, halihazırda Ocak ayı içerisinde GeForce NOW'a gelen 23 oyunu paylaştı. Bu ay içerisinde ayrıca HITMAN 3 ve Everspace 2 de kütüphaneye en son eklenecek oyunlar arasında. Oyunlar her hafta eklenmeye devam edecek olup her ayın ilk GFN Perşembe Güncellemeleri’nde NVIDIA oyunculara ay boyunca onları nelerin beklediğine dair haberdar edecek.

Bu haftaki GFN Perşembe Güncellemeleri’nde ışın izleme ve DLSS’li The Medium, Immortals Fenyx Rising demosu ve geçtiğimiz hafta lansmanından bu yana hızla popülerlik kazanan Dyson Sphere Programı GeForce NOW kütüphanesine eklenecek.

The Medium (Steam ve Epic Games Store)

Oyuncular RTX açık olarak oyunu oynayabilir ve karanlık bir gizemi keşfedebilir. Oyuncular, terk edilmiş bir komünist tesise seyahat edip derinden rahatsız edici sırlarını ortaya çıkarabilir, çift gerçeklik bulmacalarını çözerek, uğursuz ruhlarla karşılaşmalarda hayatta kalmak için eş zamanlı iki gerçekliği keşfedebilecekler.

Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect & Epic Games Store)

Ubisoft'un bu ücretsiz demosunda, Yunan tanrılarını ve evlerini karanlık bir lanetten kurtarmak için yeni kanatlı bir yarı tanrı olan Fenyx olarak oynanabiliyor. Oyuncular mitolojik canavarlarla savaşıp, tanrıların efsanevi güçlerinde ustalaşabilir ve çağlar boyu süren destansı bir savaşta Yunan mitolojisindeki en ölümcül Titan Typhon'u yenebilecek.

Tam oyuna ve Season Pass'e sahip olan üyeler, 28 Ocak'ta yeni Immortals Fenyx Rising DLC, A New God'ı da oynayabilir.

Dyson Sphere Program (Steam)

Bu uzay simülasyonu strateji oyununda en verimli galaksiler arası fabrika inşa edilebiliyor. Yıldızların gücünden yararlanıp, kaynakları toplayıp üretim hatlarını planlayabilir ve yıldızlararası fabrikayı küçük bir uzay atölyesinden galaksi çapında bir endüstriyel imparatorluğa geliştirme imkanına sahip olunabiliyor.

Bu hafta gelecek olan GFN Perşembe güncellemelerinin tam listesi:

The Medium (Steam, Epic Games Store)

Immortals Fenyx Rising Demosu (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Beholder (Steam)

Caves of Qud (Steam)

Dyson Sphere Program (Steam)

Kathy Rain (Steam)

Neon Abyss (Epic Games Store)

Gods Will Fall (Cuma günü Steam, Epic Games Store)