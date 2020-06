The Last of Us Part II, PlayStation 4 Pro'yu sonuna kadar sömürüyor

Çıkış tarihi sürekli değişen ve Haziran ayının ortalarında satışa sunulacağı kesinleşen The Last of Us Part II, ilk oyundaki hikayenin devamını oyunculara sunuyor. Oyun yazarlarının çıkış tarihinden önce deneyimle şansı bulduğu oyunun dikkat çeken yanlarından biri ise PlayStation 4 Pro'yu sonuna kadar kullanıyor olması oldu.

Oyunla ilgili ilginç bir gözlemini paylaşan Washington Post yazarlarından Gene Park, birinci nesil PlayStation 4 Pro kullanıyor ve oyunu yüklediğinde fanların son hızda dönmeye başladığını dile getirirken, evdeki klima sesiyle yarışır bir sesin ortaya çıktığını belirtiyor.

The Last of Us Part II, 1440p çözünürlükte ve 30 fps’de çalışıyor. Uncharted 4 ile kıyaslandığında oyunun daha stabil çalıştığı söylenebilir.

Dolayısıyla eğer konsolu uzun yıllardır kullanıyor ve tozlanma durumu varsa; oyunu edinmeden önce temizlik yapmakta fayda olabilir.