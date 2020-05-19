The Kerbal Space Program: Shared Horizons güncellemesi yolda

Shared Horizons; Avrupa'nın baş uzay örgütü tarafından yönetilen iki önemli görev, meşhur roketi Ariane 5, Kerbal'lar için ESA temalı uzay giysisi, yeni parçalar ve oyuncuların gerçekleştireceği bilim deneylerini getiriyor. İlk yeni görev olan BepiColombo, ESA'nın Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) birlikteliğinde devam eden Merkür görevini yeniden oluşturup sizlere sunacak. Oyuncular, gerçek ESA görevlerindeki çeşitli bilimsel görevleri yerine getirirken, Kerbal evreninde Merkür'e eşdeğer olan Moho gezegeninin yörüngesine ulaşmaya ve gezegene inmeye çalışacaklar. İkinci yeni görev olan Rosetta, bir kuyruklu yıldızın çevresi hakkında önemli verilerin toplanmasını sağlayan Jüpiter-ailesine ait kuyruklu yıldızına başarılı bir şekilde iniş görevini yeniden yaşatacak. Tarihi ESA görevlerine dayanarak oluşturulan zorluklar, oyunculara Kerbal Space Program'da bu heyecan verici uzay keşif anlarını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Private Division Baş Yapımcısı Michael Cook, “Gerçek görevlerini ve uzay araçlarını ilk Kerbal Space Program’a getirmek adına ESA ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Böyle birinci sınıf bir uzay organizasyonuyla el ele çalışmak bir onurken, KSP hayranlarının bu anıtsal görevleri Shared Horizons güncellemesi ile denemesi için sabırsızlanıyoruz.”

ESA Bilim Direktörü Günther Hasinger ise “Burada Avrupa Uzay Ajansı'nda mühendislerimizin ve bilim adamlarımızın çoğu KSP'ye çok aşinadır” derken, sözlerini şöyle noktaladı: “Hem Rosetta hem de BepiColombo, belirli zorlukları olan oldukça karmaşık görevlerdir; ancak, her biri ESA ve küresel bilim topluluğu için çok faydalı görevlerdir. Bu nedenle, bu çığır açan bilim misyonlarının gerçek hayatta olduğu gibi Kerbin'de de deneyimlenebileceği için çok mutluyum.”

The Kerbal Space Program: Shared Horizons güncellemesi, 1 Temmuz 2020'de PC için sunulacak ve konsol sürümleri bu yıl ileri bir tarih için planlanacak.