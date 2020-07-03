Televizyonunuzu temizlerken gözden kaçırılmaması gereken noktalar

Türkiye’de evlerin temizliği her zaman ön planda gelen konulardan biri olmuştur. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte evlerin hijyeni daha da önemli bir konu haline geldi. Evlerdeki eşyalar dikkatle temizlenirken, bazı eşyaları temizlemenin de püf noktaları bulunuyor. Bu ürünlerin başında ise televizyonlar geliyor.



Televizyon temizlenirken gözden kaçırılmaması gereken noktalar

Televizyonları temizlerken hem çerçevenin hem de ekranın genel temizliği için yumuşak, temiz, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanmak gerekiyor.



Görüntü kalitesi ve TV’lerin hijyenini artırmak için Samsung'un tavsiyeleri ise şöyle: