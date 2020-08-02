Teleskopu kim buldu ve icat etti? Teleskop ne zaman bulundu

Yıldızları, gezegenleri ve uzayı rahatça inceleyebildiğimiz teleskoplar günümüzde birçok uzay meraklısı insanın ilgisini çekmektedir.

Teleskopu Kim Buldu?

Teleskopun bulunması tek bir bilim adamına dayanmamakta, 3 farklı bilim adamının yaptığı çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Ancak bu 3 bilim adamı içerisinden teleskop için ilk patent başvurusu Hans Lippershey tarafından yapılmıştır. Hans lippershey, son rütuşlarını attığı teleskop sayesinde uzaydaki cisimleri çok net gözlemlemiş ve insanlık adına çok önemli bir gelişmeyi piyasaya duyurmuştur. Aynı zamanda Hollanda'da bir gözlük işletmecisi olan bu adam, günümüz uzay biliminin de temellerini atmıştır.

Teleskop Ne Zaman İcat Edildi?

İcadı 1600'lü yıllara dayanmakta olan Teleskop, ilk olarak prototip olarak üretilmiş ve test edilmiş, testlerin başarı ile tamamlanmasından sonra bir model olarak piyasaya sürülmüştür. Uzayı insanların daha rahat gözlemleyebilmesini ve insanların yıldızlar, gezegenler hakkında daha rahat bilgi toplayabilmesini sağlamış olan bu teknolojik araç tam olarak 1608 yılında insanların erişimine açılmıştır.

İlk prototip üretimlerinden sonra bile hayatımızda çok önemli bir yere sahip olmuş olan teleskop, aynı zamanda birçok farklı uzayı inceleme projesinin de ana elemanı olmayı başarmıştır.