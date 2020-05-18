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Teknoloji
Haber Giriş: 18.05.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Teknoser ve Fujitsu Technology'den önemli işbirliği

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Teknoser ve Fujitsu Technology'den önemli işbirliği
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Türkiye'nin önde gelen sistem entegratör ve saha hizmetleri firmalarından Teknoser, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Fujitsu Technology Solution GmbH’nin Türkiye’deki Tier 1 Kanal ve Yetkili Servis İş Ortağı oldu.

Teknoser ve Fujitsu Technology arasında imzalanan iş ortaklığı anlaşması kapsamında, Fujitsu Technology’nin masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, çevre birimleri, x86 tabanlı sunucular, Unix sunucular, depolama ürünleri ve diğer birçok ürününün satışının yanı sıra yazılım ve donanım ürünlerinin servis ve destek hizmetleri de tüm Türkiye’de Teknoser deneyimi ve güvencesiyle verilecek. 

Teknoser’in Genel Müdürü Ozan İnan, “İmzaladığımız bu iş birliği anlaşması hem Teknoser hem de Fujitsu Technology Solutions GmbH açısından stratejik bir öneme sahip. Türkiye’nin her noktasına hizmet verebilen bir entegratör ve servis firması olarak Fujitsu Technology Solutions GmbH’nin ürün ve çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve Fujitsu Technology Solutions GmbH müşterilerine dünya standartlarında servis hizmetleri sunacağız. Bu Fujitsu Technology Solutions GmbH’nin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmesine ve müşterilerine çok daha iyi hizmet verebilmesine olanak tanıyacak. Teknoser olarak müşterilerimize çok daha fazla ürün seçeneği sunabilme fırsatı elde edeceğiz.” dedi.

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