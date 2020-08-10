Teknosa ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Teknosa yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL’lik ciroya, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre pozitife geçerek 27,5 milyon TL esas faaliyet karına ulaştığına dikkat çekti.



Teknosa, yaptığı açıklamada “Yılın ilk altı ayında Teknosa’nın toplam cirosu, geçtiğimiz yılın ilk yarısına oranla yüzde 8,7 artış göstererek 2 milyar 4 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde online satışlarda geçen yıla kıyasla 6 kata yakın büyüme elde eden şirket, bu büyüme ile birlikte ilk altı aylık online cirosunu da 559 milyon TL’ye çıkardı.” ifadelerine yer verdi.



