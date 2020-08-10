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Teknoloji
Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Teknosa ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Teknosa ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Teknosa, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 955 milyon TL’lik ciroya ve 27,5 milyon TL esas faaliyet karına ulaştığını duyurdu. İkinci çeyreği kapsayan dönemde Teknosa e-ticarette bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 580’lik büyüme elde ettiğini, Haziran ayında mağazalarının açılmasının bu sonuçlara katkı sağladığını açıkladı.

Teknosa yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL’lik ciroya, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre pozitife geçerek 27,5 milyon TL esas faaliyet karına ulaştığına dikkat çekti.

Teknosa, yaptığı açıklamada “Yılın ilk altı ayında Teknosa’nın toplam cirosu, geçtiğimiz yılın ilk yarısına oranla yüzde 8,7 artış göstererek 2 milyar 4 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde online satışlarda geçen yıla kıyasla 6 kata yakın büyüme elde eden şirket, bu büyüme ile birlikte ilk altı aylık online cirosunu da 559 milyon TL’ye çıkardı.” ifadelerine yer verdi. 

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