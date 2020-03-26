Teknoparklar önlemlerini aldı, çalışmalarını sürdürüyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 15 Mart'ta açıkladığı düzenlemeyle teknopark ve Ar-Ge tasarım merkezlerine yönelik 2 aylık geçici bir uygulama kapsamında, şirketlerin merkezlerde çalışan personelinin evden çalışmasının önünün açıldığını hatırlattı.

Teknopark İstanbul'un da bu çerçevede evden çalışacak şirketlerin personel listesini bakanlıkla paylaştığını aktaran Topçu, "Şu an Teknopark İstanbul'da bazı şirketler dönüşümlü olarak çalışıyor. Bazıları da tamamen evden çalışma sistemine geçti. Bu süreçte Teknopark'ımız açık olarak hizmet vermekte ve yönetim ekibi kampüste çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, çalışma yapmak isteyen şirketlerimizi sunduğumuz teknolojik altyapılarla elbette destekliyoruz. Çalışmaların steril ve izole bir ortamda yapılabilmesi için Teknopark İstanbul olarak çeşitli önlemler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temizlik ve dezenfektasyon işlemlerine azami önem gösterdiklerini vurgulayan Topçu, ortak kullanıma tabi araçları sürekli dezenfekte ettiklerini söyledi.

Parmak iziyle giriş sistemleri kartlı sisteme çevrildi

Bilal Topçu, hızlı bir karar alarak yerleşkede bulunan parmak izi ile giriş sistemlerini kartlı sisteme dönüştürdüklerini, tüm çalışanlara elektronik kartlarını teslim ettiklerini bildirdi.

Teknopark İstanbul'un temizlik şirketinin koronavirüse karşı koruyucu çalışmalarını rutin olarak sürdürdüğünü ifade eden Topçu, tüm ortak alanların yüksek basınçlı püskürtme yöntemi ile gün aşırı dezenfekte edildiğini anlattı.

"Teknokent binaları açık durumda"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile firmaların uzaktan çalışma konusunda teşvik edildiğini söyledi.

Firmalara ziyaretçi kabullerinin minimize edilmesinin tavsiye edildiğini aktaran Tunçalp, şunları kaydetti:

"Halihazırda binalarımız, normal çalışma düzenine göre yüzde 10 personel yoğunluğunda çalışıyor. Bu personel de genellikle firmalarımızın uzaktan çalışma esnasında herhangi bir teknik sorun çıkma ihtimaline karşın çalışan destek personelidir. Dolayısıyla bu süreçte herhangi bir karar çıkana kadar teknokent binaları açık durumda. Bu süreçte bina güvenlik, temizlik ve teknik ekiplerimiz ortaya çıkabilecek sorunlara anında müdahale edebilmek ve binalardaki dezenfektasyon uygulamalarının rutin olarak yürümesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor."

İTÜ kampüsüne girişin, alınan önlemler gereği sınırlı olarak ilerlediğini belirten Tunçalp, girişimci firmaların; kendilerine gelecek ziyaretçi, servis, teknik ekip gibi misafirlerini yönetime önceden bildirerek ilerlediğini söyledi.



Sağlık firmalarının envanteri bakanlıkla paylaşıldı

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Yıldız Teknopark olarak sağlık alanında çalışan firmalara ait teşhis, koruma veya tedavi destekleyici ürünlerinin envanterlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaştıklarını bildirdi.

Güner, koronavirüs ile ilgili ilk gelişmelerin hemen ardından hızlıca uzman ekiplerin tüm Yıldız Teknopark binalarını, ortak alanları ve prototip atölyesini dezenfekte ettiğini anlattı.

Organize edilen tüm etkinlikler ve organizasyonların iptal edildiğini aktaran Güner, "2 aylık süreyle restoran ve benzeri sosyal tesislerden kira alınmayacak, Ar-Ge firmalarının ise önümüzdeki 2 ay süre ile kira ödemelerinde kolaylık sağlanacaktır." dedi.

"Temassız ateş ölçümü dahil birçok koruyucu önlem alınmakta"

Prof. Dr. Mesut Güner, teknoparkta gerekli önlemelerin alındığını, firmaların çalışmalarını engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Teknoparktaki Ar-Ge personelinin büyük bir çoğunluğu çalışmalarına evlerinde devam etmektedir. Bununla birlikte yönetici şirket personeli de işler aksamayacak şekilde minimum sayıya indirilmiştir." diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda lisans ve lisansüstü tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine, akademik değişim programlarına, her türlü toplantı, kongre, seminer, spor, sanat gibi etkinliklere ara verdiğini hatırlatan Güner, bu hafta itibarıyla bütün derslerin uzaktan erişim ile yapılmaya başlandığını anlattı.

Üniversitedeki personelin büyük bir bölümünün idari izinli olduğunu, her birimde hizmetlerin aksamaması için minimum sayıda personelin dönüşümlü olarak bulundurulduğunu ifade eden Güner, üniversite kampüsünde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla girişlere daha fazla özen gösterildiğini, temassız ateş ölçümü dahil birçok koruyucu önlem alındığını söyledi.



