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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.03.2020 - 08:43,Son Güncelleme:/

Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek

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Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknopark şirketleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Bakanlığa bildirip muafiyet ve teşviklerden nisan sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceğini belirterek, "İki aylık bu 'geçici' uygulamayla şirketler, merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip işletmelerin, muafiyetler ve teşviklerden yararlanabilmeleri için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Kovid-19 salgın riski tedbirleri kapsamında ilgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ortak karar alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknopark şirketleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir. İki aylık bu 'geçici' uygulamayla şirketler, merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.

Söz konusu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak 'uzaktan çalışma' konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir." 

Bakan Varank Twitter'dan duyurdu

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgın riski nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ortak karar aldıklarını belirterek, "Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin Nisan ayı sonuna kadar evden çalışabilmesinin önü açıldı." ifadelerini kullandı.

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