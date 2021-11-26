Teknolojiye karşı insanlık

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Bu haftasonu ünlü Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard’ın “insan ile makinenin yaklaşan çatışmasına” odaklandığı ve “daha insani bir dünya için cesur bir manifesto” olarak nitelendirilen “Teknolojiye Karşı İnsanlık” kitabını bitirdim. Kitabı okurken, yeni teknolojilerin üssel olarak gelişmesinin, her alandaki değişimi ve dönüşümü ivmelendirdiği bu dönemde; teknolojiden beklentilerimizin nasıl değiştiğini, teknolojinin topluma olan etkisini ve teknoloji yönetimi adına eksik olanları ve düzeltilmesi gerekenleri de tekrar düşündüm. Düşüncelerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Hürriyet Yazarı Ergi Şener anlatıyor...