Vodafone'un Hediye Çarkı yeni yüzüyle daha çok kazandıracak

Vodafone Hediye Çarkı, Vodafone Yanımda çatısı altında kullanıcıların fazlasıyla ilgi gösterdiği bir platform. Her hafta şansını deneyen kullanıcılar, birbirinden çarpıcı hediye seçenekleri içinden 'şansına' çıkan hediyeyi kullanmaya başlıyor. Müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda yenilenen Hediye Çarkı, hediye bakımından artık çok daha geniş bir havuza sahip.

20 GB'a kadar internet dağıtacak olan Hediye Çarkı, internetten yemeyen İletişim, Video ve Sosyal Pass paketleri

ve popüler markalarda indirimler dahil birçok sürpriz hediye sunacak. Peki Hediye Çarkı'nın yeni dönemine özel başka ne gibi sürpriz hediyeler var?

Vodafone, ‘Hediye Çarkı’ platformunun yeni dönemine özel düzenlediği büyük çekiliş sonucunda 5 adet BMW 1.18, 25 adet Vespa, 100 adet iPhone 11, 500 adet Apple Airpods dahil toplam değeri 3 milyon TL'yi bulan 630 hediye, Hediye Çarkı çerçevesinde abonelere dağıtılacak. Yani 630 'şanslı' abone, bu hediyelerden birini almaya hak kazanacak. SADECE VODAFONE ABONELERİ DEĞİL, HERKESE AÇIK

Hediye Çarkı'nın bir diğer dikkat çeken özelliği ise herkesin erişime açık olması. Yani Vodafone dışında bir operatöre aboneliği bulunan kullanıcılar da Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek Hediye Çarkı'nı döndürebiliyor, hediyeleri kazanma şansı yakalayabiliyor. Bunun için ie diğer operatör kullanıcılarının Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek oturum açmaları ve ilgili yerlere ad-soyad bilgilerini girerek çekilişe kayıt olmaları yeterli oluyor.

Diğer operatör kullanıcılarının çekiliş dönemi boyunca toplam 1 katılım hakkı olacak. Vodafone’lular ise 8 hafta süresince her hafta hediye çarkını çevirdikleri her sefer için 1 yeni çekiliş hakkına sahip olacak.

Vodafone Yanımda uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Çekilişe katılmanın herhangi bir ek ücreti de bulunmuyor.