MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri Teknoloji Yanımda HaberleriEvde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor
GeriTeknoloji Yanımda Evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji Yanımda
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor
Abone Olgoogle-news

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü Yarını Kodlayanlar projesinde kodlama eğitimi alan çocuklar, sokak hayvanları aç kalmasın diye tweet’le çalışan bir mama kabı tasarladı.

Belirli Vodafone mağazalarının önünde bulunan mama kapları sayesinde sokak hayvanları, Twitter kullanıcılarının evden çıkmadan atacakları tek bir tweet’le beslenebiliyor. 

#BuMamaBenden nasıl çalışıyor? 

Çocukların sokak hayvanları için kodladığı mama makinelerinin çalışma mekanizması oldukça basit. Twitter’dan #BuMamaBenden etiketiyle her tweet atıldığında makineye komut veriliyor ve kaplar otomatik bir şekilde doluyor. Veteriner onaylı mamalarla hem kediler hem de köpekler beslenebiliyor. 

Evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanları #BuMamaBenden ile doyuyor

Sağlığımız için evde kaldığımız bugünlerde siz de #BuMamaBenden etiketiyle tweet atabilir, sokak hayvanlarını evinizden doyurabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle