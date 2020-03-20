Teknoloji üreticisi realme'den 'evde kalın' çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmesinin ardından ülke olarak ciddi önlemler almaya başlandı. İşyerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsün yayılmasının engellemek için tüm vatandaşların evde kalması, sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insan ile temas halinde olması gerekiyor.

realme ise gençlere evde oturma çağrısı yaparak Reynmen ile bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da realme Instagram hesabında yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, marka devlet hastanelerine maske bağışlayacak. Ayrıca Ahbap Platrofmu’nun da etkinliğe dahil olması ile izleyiciler bağışta bulunarak son 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardım edilebilecek.

realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.

realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım.” dedi.