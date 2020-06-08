Teknoloji tabanlı işlerin gelişiminde kuluçka merkezleri kilit rol oynuyor

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı'nda yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni normale girilen süreçte gerekli tedbirleri yerine getiren firmalara, 'Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' verildiği açıklamasında bulunuldu. İki haftada 76 sanayi kuruluşundan başvuru alındığı ve 7 kuruluşun denetimleri olumlu şekilde tamamlanarak belge almaya hak kazandığı belirtildi. Özel sektör ve teknoparklara verilen belge ve desteklere de değinilen toplantıda bugüne kadar 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynağı teknoparklara hibe olarak aktardıklarını bildirildi.

Sanayi-Doktora Programı’ndan teknopark firmaları da yararlanabiliyor



Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programı'nın sonuçları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projenin destekleneceğini duyurdu. Doktora öğrencilerinin eğitim süresince burs desteği ve mezuniyetlerini takriben 3 yıl boyunca istihdam desteği alabildiği programdan teknopark firmaları da yararlanabiliyor.

Girişim ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Teknoparklardaki 6 bin firmanın yüzde 24'ü kuluçka firmasından oluşuyor. Yenilikçi ve inovatif fikirlerin hayata geçirilerek Türkiye’deki teknoloji tabanlı işlerin sıçrama yaratmasını sağlayacak ideal ortamlar olan kuluçka merkezlerinin sayısının artması için atılan her adım çok değerli. Girişimcilik ekosistemini daha ileriye taşıyacak bu gibi adımların takipçisi oluyor, girişimcilerimizi firma destekleri konusunda bilgilendiriyoruz.” dedi.



