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Teknoloji işletmelerin gelecekteki başarılarını şekillendirecek

#Dell Technologies#Dell#Teknoloji
Teknoloji işletmelerin gelecekteki başarılarını şekillendirecek

Dell Technologies, dijital dönüşümün Türkiye genelinde işletmeler ve hükümet açısından önemli bir odak noktası haline gelmesiyle bilişim gündemini ileriye götürme konusundaki kararlılığını güçlendirdi. Sanal ortamda düzenlenecek Dell Technologies Türkiye Forum 2021'de bir araya gelecek olan iş liderleri ve sektör uzmanları, teknolojinin işletmelerin gelecekteki başarılarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağına dair görüşlerini paylaşacak. 

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Dell Technologies'in bu yılın başında Intel ve Akademetre ile ortaklaşa yürüttüğü araştırmaya göre, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 82'si 2020 yılında dijital dönüşüm programlarını hızlandırdı. Araştırmaya katılan işletmelerde hızlanan dönüşümün bir başka göstergesi olarak, şirketlerin yüzde 72'sinin yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hızlandırmak için dijital teknolojileri kullanması öne çıktı. Bu iyi bir ilerleme; ancak daha yapılacak çok şey var. Birçok işletme dijital dönüşüm sırasında köklü engellerle karşılaştığından, aralıksız dijital dönüşüm pek kolay bir süreç değil. 

Dell Technologies Türkiye Forum 2021'de işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için verilerden nasıl yararlanabileceklerine dair içgörülerin paylaşılmasının yanı sıra dijital dönüşüm girişimlerini güçlendirmede verinin artan önemi de vurgulanacak. 

Teknoloji işletmelerin gelecekteki başarılarını şekillendirecek

Etkinliğe Türkiye'nin tanınmış teknoloji uzmanlarından olan dijital fütürist Dr. Sertaç Doğanay ve Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Dell Technologies MERAT Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin'in Türkiye’ye mesajı ve Dell Technologies Altyapı Çözümleri Grup Başkanı Jeff Boudreau’nun verilerdeki büyüme ve işletmelerin BT altyapılarını modernize ederek verilerden nasıl yararlanabileceklerine dair içgörüleri paylaşacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. 

Dell Technologies Türkiye Forum 2021'in en önemli konu başlıklarından biri de sürdürülebilirlik olacak. Dell'in Progress Made Real 2030 planı ile uyumlu ürün geliştirmede sürdürülebilirliğin ele alınacağı bir oturumda, teknolojinin olumlu toplumsal etkilerine odaklanılacak. 

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Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, "Dell Technologies olarak Türkiye'nin giderek güçlenen inovasyon gündeminde işletmelerin dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak bizim en önemli odak noktalarımızdan biri. Pandemi, dijital teknolojilerin sosyoekonomik büyümede ne derece olumlu bir etki yaratabildiğini net şekilde gösterdi. Bu nedenle, işletmelerin ileri seviyede dijitalleşen bir dünyada rekabet edebilmeleri için BT altyapılarını geliştirmeye devam etmeleri kritik önem taşıyor. Türkiye genelinde işletmelerin dijital dönüşümlerine destek olmaya kararlıyız. Dell Technologies Forum, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için güvenilir danışman konumumuzu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni veri çağında başarılı bir dijital yol haritası çizmelerine yardımcı olmak için sunduğu fırsatları birlikte keşfetmemize olanak tanıyacak" dedi. 

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#Dell Technologies#Dell#Teknoloji