'Teknoloji ile Üretelim' platformu kuruldu

Türkiye'nin kalkınmasına destek olma amacıyla kurulan “Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım toplantısı, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç Dr. Deniz Tunçalp’ın katılımı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

FutureBright Group’un Türkiye’de teknoloji kullanımı eğilimi konusunda gerçekleştirdiği araştırma sonucunda toplumun teknoloji ile üretmek yerine teknolojiyi tükettiği ortaya çıktı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Türk insanı teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı üretime entegre etmekte zayıf kalıyor. Bununla birlikte Türkiye’de bireyler, teknoloji ile üretim konusundaki bilgi yetersizliğinden dolayı teknolojiyi üretim alanında verimli kullanamıyor. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin kalkınması için teknoloji ile üretmenin önemine inanan öncü kuruluşlar, ülkemizde katma değerli üretimi arttırmak ve toplumsal refahı desteklemek üzere “Teknoloji ile Üretelim” platformunu kurdu.

Türkiye’de teknolojiyle üretimi hedefleyen platform; çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere; teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak.

Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50.000 çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek.

Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik “Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi” de kuracak.

Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; etkin ve üretken bilgisayar kullanımı, 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.

Akan Abdula: “Çocukların teknoloji yolculuğuna kılavuzluk yapmak istiyoruz”

Açılışta araştırma ile ilgili sonuçları paylaşan FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, “Türkiye temsili 1802 kişi ile yaptığımız araştırma, toplumumuzun teknolojiyi eğlence amaçlı kullandığını gösteriyor. Çocuklarımız elbette eğlenerek teknoloji dünyasına dahil olsunlar, ancak teknoloji kullanımının salt eğlenceye yönelik olmasını istemiyoruz. Araştırmamız eğlence ile başlayan bu yolculuğun, ülkemizde teknolojik üretime dönüşmediğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre anne babaların sadece %15’i kodlamayı duymuş, 100 çocuğumuzdan sadece ikisi kodlamayla ilgili bir şeyler denemiş. Çocuklarımız deney yapsınlar, kodlasınlar ve kendilerini daha net ifade edebilmek için teknoloji ile üretsinler istiyoruz. İşte çocuklarımızın bu teknoloji yolculuğunda, platform olarak onlara kılavuzluk yapma arzusundayız” dedi.

Platformun çocuklara yönelik eğitim çalışmalarında önemli rol üstlenen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: “Lenovo ile yollarımız 2019 yılında kesişti. 2019 yılında Lenovo’nun desteği ile Ergani ve Gümüşpala Öğrenim Birimlerimizde Tasarım ve Beceri Atölyelerini açtık. 2020’de ise Lenovo, Bilişim Eğitim Programımızı sahiplendi. Böylece Lenovo’nun TEGV’e katkıları ile, çocuklarımız teknoloji ve bilişim ile ilgili becerilerini geliştiriyor. Bugün açıklanan “Teknoloji ile Üretelim” platformunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise konuşmasında “İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye’de teknoloji üretilmesi için gösterdiğimiz çabaları bu platformun da bir paydaşı olarak destekliyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in çatısı altında, gençlerimizin oyun geliştirmeden yapay zekaya pek çok farklı alanda becerilerinin artacağına ve bu platformun birkaç yıl içerisinde önemli çıktıları olacağına inanıyoruz” dedi.

Emre Hantaloğlu: “Teknoloji ile üretmeye ışık tutuyoruz”

“Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım toplantısında konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, girişimin amacı hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için teknolojinin eğitime entegre edilmesi önem taşımaktadır.Bu nedenle Lenovo olarak kuruluşuna öncülük ettiğimiz platformun amacı, Türk toplumunun teknolojiyi tüketen tarafta değil, teknoloji ile üreten tarafta olmasını sağlamaktır. Bugün itibariyle harekete geçirdiğimiz sürdürülebilir “Teknoloji İle Üretelim” platformu, FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Artım Bilişim, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar ve Techdata Bilgisayar Sistemleri gibi alanlarında öncü kuruluşların buluştuğu markalar üstü topyekûn bir girişimdir. Platform olarak teknolojiyi kullanarak üretim amacımıza yönelik yol haritamızı belirleyip çalışmalarımıza başladık.Teknoloji ile üretime geçebilmek ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel koşul, ilgili herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip olmasıdır. Dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulması mümkün değildir.Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen, teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de teknoloji ile üretimi sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.”



