Teknoloji devinden veri koruma adımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!#ABD
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat #Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Şebnem Şirinin annesi: Yavruma uyurken kıymışŞebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış!#Denizli
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
HABERLERTeknoloji Haberleri

Teknoloji devinden veri koruma adımı

#Xiaomi#Telefon#Teknoloji
Teknoloji devinden veri koruma adımı

IoT platformu ile birbirine bağlanan akıllı telefonlar ve donanımlar geliştiren tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi Xiaomi, veri koruma uyumluluğuna ilişkin gerçekleştirilen bağımsız denetimin sonuçlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Şirket, TrustArc'ın yan kuruluşu olan TRUSTe LLC'yi veri koruma ve güvenlik yönetiminin bağımsız denetimini yapması için görevlendirdi. Denetim, Xiaomi tarafından yürütülen kişisel bilgilerin işlenmesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. TRUSTe tarafından hazırlanan denetim özetinde şu ifadeler yer aldı: "GDPR Doğrulama Değerlendirmesinde belirtilen önlemler, 40 GDPR Doğrulama Gerekliliğinin tamamının karşılanacağına dair makul güvence sağlayacak şekilde uygun bir biçimde tasarlanmıştır." 

TRUSTe'den sertifika alan ilk Çin merkezli kuruluş olan Xiaomi, 2018 yılından bu yana Avrupa Birliği GDPR uyumluluk değerlendirmesini benimsiyor ve harici denetimlere tabi olmaya devam ediyor. Doğrulama Gereksinimleri, sekiz alanda program düzeyinde önlemlere odaklanıyor: Entegre Yönetim, Risk Yönetimi, Kaynak Tahsisi, Politikalar ve Standartlar, Süreçler, Farkındalık ve Eğitim, İzleme ve Güvence ve son olarak Raporlama ve Sertifikasyon.  

Haberin Devamı

Şirketin Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Güvenlik ve Gizlilik Komitesi Başkanı Cui Baoqiu, GDPR Doğrulama Değerlendirmesinin şirketin veri ve güvenlik uyumluluğunu sürekli olarak geliştirmede önemli bir adım olduğunu söyledi. Baoqiu, şirketin özellikle Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıları için en yüksek kullanıcı gizlilik politikaları ve uygulamaları standartlarını sürdürmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. 

Cui Baoqiu sözlerine şöyle devam etti: "GDPR uyumluluğu dahil olmak üzere kullanıcılarımıza güvenilir ürün ve hizmetler sunmak üzere uygulamalarımızı geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam ettiğimizi göstermek için dünya genelindeki diğer güvenilir kurumların yanı sıra TRUSTe ile düzenli olarak çalışıyoruz. Xiaomi olarak gizliliğin korunmasına yönelik bağlılığımızı gösteren TRUSTe'nin yıllık GDPR gizlilik uyumluluk denetiminin başarıyla tamamlandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Xiaomi#Telefon#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere